台海危機｜美國列根號航母現處沖繩大東島海域　美軍第七艦隊證實

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、佩羅西、波洛西）訪問台灣，兩岸局勢緊張，一直在台灣周邊活動的美國航空母艦列根號（USS Ronald Reagan CVN-76；台譯雷根號）及其打擊群的動向備受外界關注。

《環球時報》報道，列根號航母打擊群繼續向東移動，截至昨日（3日）上午，列根號位於日本沖繩以東的大東島附近。



《路透社》援引美國海軍第七艦隊4日最新說法，列根號正在西太平洋的菲律賓海（Philippine Sea）執行既定任務。



《環球時報》報道引述北京大學海洋研究所主持的智庫「南海戰略態勢感知」計劃（SCS Probing Initiative，SCSPI）發布的Twitter 消息稱，8月3日，根據「灰狗」航母艦載運輸機的活動軌跡判斷，列根號航母打擊群繼續向東移動。此前，列根號航母被發現在巴士海峽以東海域活動。《路透社》援引美國海軍第七艦隊說法，證實列根號航母打擊群正在菲律賓海按照計畫進行例行任務

「南海戰略態勢感知」 計劃消息，列根號航母打擊群一直向東移動，截至8月3日，列根號航母位處沖繩大東島附近。（Twitter@SCS_PI）

美國海軍第七艦隊發言人表示，列根號打擊群正在菲律賓海按照計畫進行例行任務，這屬於例行巡邏的其中一環，以支持自由開放的印太地區。菲律賓海屬於西太平洋的一部分，水域面積570萬平方公里，範圍涵蓋台灣東南方海域。

據了解，列根號以日本神奈川縣橫須賀基地為母港，是美國海軍唯一一艘前沿部署的航空母艦。

據衛星遙感地理空間分析公司覓熵科技處消息，國外某衛星於昨日上午捕獲影像，列根號位於菲律賓海，沖繩以東的大東島附近。

另據飛機的ADSB資料，近期在台灣地區活動頻繁的4架美軍偵察機昨日暫未出動，截至今早（4日）上午7時，4架美軍偵察機均位於日本沖繩的嘉手納基地。此外，美國海軍的「瑪麗西爾斯」號偵察測量船，昨日在台灣東南海域活動。