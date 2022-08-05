台海軍演｜日本專家：佩洛西訪台　讓中美陷入「懦夫博弈」之中

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪問台灣，挑起了台海新一輪的危機。前日本駐中國大使館公使，立命館大學客座教授宮家邦彥投書深入日本（Japan In-depth），表示中美因佩洛西訪台一事陷入「懦夫博弈」的局面。



宮家邦彥指出，他在佩洛西訪台計劃報道後，曾評論過佩洛西實現訪台的機率頗高，但總統拜登（Joe Biden）會對此感到苦惱。因佩洛西訪台，中國必定會採取強硬手段應對，但若佩洛西取消訪台，美國國會的對華強硬派會齊起反對，對拜登加以批判。

拜登雖然曾表示過，認為佩洛西現在訪台「不是一個好時機」。但在三權分立下政府無法阻止立法機關官員出行，國會議員亦普遍支持佩洛西的行動。

圖為8月4日，解放軍進行導彈試射，落入台灣水域附近。（AP）

這讓美國陷入「前進是地獄，後退也是地獄」的境地，中國國家主席習近平正面對攸關第3任期的中共第20次全國代表大會，佩洛西在此時訪台，勢讓北京方面認為美國有意挑釁，習近平無法輕易妥協，並在事前宣稱會有「嚴厲的軍事措施」回應。

如此一來華盛頓和北京皆進退兩難：中國表明強硬，美國國內的鷹派也不會保持沉默，甚至可能暗中認為，若美中真的爆發軍事衝突，習近平反而會被指「不必要地挑釁美軍」，被戴上「危險的激進主義者」帽子。

宮家邦彥認為，這狀況已導致美中政府陷入「懦夫博弈」之中。所謂懦夫賽局（The Game of Chicken，或譯膽小鬼博弈），雙方任意一方讓步，都可以讓局勢得以緩解，但讓步的一方將被恥笑為懦夫；但若雙方都不願讓步，那只會最終爆發危險的衝突局面。