台海危機｜解放軍環繞台灣軍演　軍事專家：把台獨死死困在島內

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、佩羅西、波洛西）訪問台灣，兩岸局勢緊張。

今日（4日）中午12時起，解放軍將在台海周邊6個區域舉行實彈軍演，至下周日（7日）中午12時止。

對於解放軍為何選擇在環島六大區域實戰演訓，國防大學教授孟祥青解釋，此次六大區域是最接近台灣島的演訓區域，對台島形成包圍之勢，有利於重新塑造統一的戰略格局。



國防大學教授孟祥青。（影片截圖）

孟祥青介紹，按照國際慣例，實彈演練原則上需要提前3天宣布；在緊急狀態下，至少需要提前24小時預告，而中方本次提前了38小時宣布，主要考慮在實戰演訓中船舶撤離，以及航線做出調整，確保不傷及平民。

他認為，此次實戰演訓選擇環島六大區域，範圍廣、靠島近、力度大、要素全。平潭島東部是台灣海峽最窄處，北邊兩個區域正好是台灣基隆港的外海，可以封控基隆港，東邊面對的是台軍的花蓮和台東兩個軍事基地，可對這兩個軍事基地形成打擊之勢。南邊兩個區域，墾丁東南正好扼守了巴士海峽，等於封控了巴士海峽，西南靠近高雄海空域，等於對高雄的軍事基地形成關門打狗之勢。

解放軍將在台海周邊6個區域舉行實彈軍演。（微博＠胡錫進）

孟祥青稱，本次的聯合軍事行動將取得一系列的重大突破。第一，本次軍事演訓行動的六大區域是最接近台灣島的演訓區域，是過去從來沒有過；第二，對台島形成包圍之勢，為未來中方重新塑造有利於統一的戰略格局創造非常好的條件；第三，拒止外部勢力的干涉。

他認為，若將六個區域形成一條線，就猶如一個繮繩，繩結正好在西南區域打結，把台獨死死困在台灣島內。