台海軍演︱中國智庫：美軍加強空中偵察解放軍演習

中國解放軍自8月4日起於台灣周邊進行軍事演習，8月5日，中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）在微博發文稱，美軍已派出至少7架各型偵察預警飛機前往中國台灣島周邊海域。



文中指出，其中，美國機隊包括1架RC-135V、1架RC-135S、3架P-8A、1架E-3G和1架U-2S，並有6架加油機提供支持。美軍的這些動向也表明，今天解放軍的演習將更複雜、更精彩 ​​​。

美國派出航空母艦「列根號」（USS Ronald Reagan）現時在中國解放軍軍演現場附近戒備。中國有專家稱演習「迫退」了列根號幾百公里，白宮表示，列根號會繼續留守在附近監控情勢。

中國央視新聞引述解放軍少將、中國國防大學教授孟祥青的說法，聲稱這次演習因靶場首度包括台灣以東的海域，把為美國眾議院議長佩洛西護航的列根號航空母艦「逼退幾百公里」。

但根據中國智庫的「南海戰略態勢感知計畫」在推特所發布的列根號行進軌跡，列根號只是在8月3日暫時往東航行，未有離開或撤退。解放軍的演習在4日舉行。

美國白宮4日記者會上談及台海形勢，表示美國國防部已下令列根號續留守台灣周邊海域監控情勢。美軍海軍也稱，列根號4日仍在西太平洋的菲律賓海執勤，範圍包括台灣東南海域。美國海軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」也同步部署在台灣周邊海域。