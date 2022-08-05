台海軍演｜美國關注台海局勢　航母與護衛艦在台海附近戒備

中國第二天舉行台灣圍島軍演，美國航空母艦「列根號」（USS Ronald Reagan）繼續在台灣對出水域，監視台海狀況。美國白宮在4日記者會上，表示國防部已下令要求列根號留守台海。



美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪問台灣，引起中國大陸強烈不滿，並宣布在台灣附近水域舉行連日實彈演習。

美國國家安全委員會發言人柯比8月4日（John Kirby）表示，中國對佩洛西的訪台反應過度，發射導彈到落入台灣附近水域是「不負責任」，柯比指責北京的挑釁行動是顯著升級和試圖改變台海現狀。

圖為8月4日，美國國家安全委員會發言人柯比，正在主持白宮記者會。（AP）

柯比同日接受MSNBC電視台新聞節目採訪時，表示美國正非常密切地關注台灣局勢。當被問及是否佩洛西此行導致中國決定軍事演習時，柯比表示挑釁者是北京，稱北京不應對國會議員正常訪問台灣做出如此反應。

美國同日宣布推遲LGM-30民兵洲際彈道導彈試射，柯比稱這是美國為減少誤判和誤解的風險，展示負責任核大國的行為。

美國航空母艦列根號在西太平洋展開任務，近日駛至華東海域和菲律賓海域航行，監視台海局勢。美國國務院表示，台灣海峽是國際海域，將繼續自由航行。

4艘艦隻在附近海域

路透社報道，美國除列根號航空母艦、的黎波里號兩棲攻擊艦外，還有安提特南號導彈巡洋艦，及驅逐艦希金斯號，在8月2日部署在台灣以東附近海域。報道引述海軍官員表示，它們能夠對任何可能發生的事情作出反應，但目前只屬例行部署。

另外，美軍4日從日本沖繩出動RC-135S到附近空域，監視解放軍演習行動。日本駐紮着大量的美軍海軍空軍，在佩洛西前往台灣時，美軍有最少8架戰機升空，在附近執行警戒任務。