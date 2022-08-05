佩洛西訪日 | 中日「交火」岸田政府為何就「台灣有事」大呼小叫

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）開啟日本行。8月5日一早，日本首相岸田文雄便邀請佩洛西在首相官邸吃早餐，待遇不低。岸田文雄在早餐會後向媒體發表講話時，對中國在台海周邊發射導彈表示譴責。他說，中方進行導彈試射是「一個嚴重問題」，「衝擊了日本的國家安全和公民安全」。據信，岸田和佩洛西還就加強合作，確保印太地區自由開放展開了討論，並討論瞭如何應對中國對台灣日益增加的壓力。

此前一日，解放軍在台灣6個劃定區域展開軍演，日本稱5枚彈道導彈落入其專屬經濟區。這是首次有大陸導彈在軍演中落入日本專屬經濟區。日本政府通過外交渠道向中方提出了強烈抗議。但中國外交部發言人華春瑩回應，兩國還未在有關海域劃界，「中方不接受日本專屬經濟海域」說法。

8月3日，北京，外交部發言人華春瑩主持例行記者會。「中方不接受日本專屬經濟海域」說法。（Andy Wong／美聯社）

中日「交火」不僅於此。中國外交部發言人華春瑩在4日的例行記者會上說，「中方不再安排中日外長在柬埔寨首都金邊會晤，因為日本夥同G7國家和歐盟發表無理指責中國的共同聲明，顛倒黑白，替美國侵犯中國主權的行徑張目。對此，中國人民極為不滿，日本在台灣問題上負有歷史罪責，沒有任何資格就涉台問題說三道四」。這是中方主動叫停中日外長會晤。原本，中日兩國外長正在柬埔寨出席東盟（ASEAN）外長會議。林義政外相原定於岸田政府就職以來首次與中國外相王毅進行面對面會晤。

實際上，從安倍政府開始，日本就選擇了「親美」、「挺台」的路線。但在安倍時期，日本還會在外交、安全問題上「親美」，在經貿關係上「親中」，在處理涉台議題時猶如走鋼絲，企圖在「跟着美國走」與「不激怒中國」之間取得平衡。但而後的岸田政府，則表現出了「親美」、「挺台」、「抗中」。岸田被認為是「親台派」、「對台灣最有利的總裁」。岸田在競選期間對中國大陸在外交和經貿方面的攻勢「深感震驚」，表示當選總裁後會以抗衡中國大陸為首要任務。在拜登上台並採取聯盟制華政策後，日本抗華的姿態更凸顯，日本的美國盟友地位則相應提升。

事實上，對於岸田會同佩洛西談及台灣，日本官方已經有信號。日本內閣官房長官松野博一3日在記者會上表示，「日本希望圍繞台灣的問題通過對話和平解決」。對於中方宣佈的圍台軍演，「日方感到憂慮，再次強烈敦促和平解決兩岸問題。」松野博一於今日4日指，「（中方）在我國近海設定了軍演區域，如果進行實彈演習，很可能會影響我國和國民的安全，我們對此表達重大擔憂。」

不同於韓國韓國尹錫悦政府會避談台灣問題，並且會在第一時間表達「始終堅持一個中國立場」，日本岸田政府必然會深度「牽扯」台灣問題。實際上，是岸田政府選擇自願綁上這架戰車。原因來自於兩方面。

其一，是岸田本人。岸田早前接受訪問時就針對台灣問題表示，稱「台灣處在美中對峙的最前線」，還指出「看維吾爾和香港的情況，強烈感受到台海將是下一個大問題」。岸田今年四月在電視節目裏談到「台灣有事」時稱，「若與日本的關係密切的他國遭到攻擊，日本的存亡也面臨威脅的時候，當然會按照安保相關法的規定來應付」。

圖為2022年6月26日，日本首相岸田文雄（前）在德國埃爾毛出席七國集團峰會期間發言，美國總統拜登（右）站在他身後。（AP）

岸田5月時就曾在英國公開指出，「台灣海峽的和平與穩定不僅對日本的安全至關重要，對國際社會的穩定也至關重要」。而後，在與拜登會晤也重點談及台海問題，「強化在東海與台灣海峽的合作」。而後6月其上任後的首份「經濟財政運營及改革基本方針」（通稱「骨太方針」）上，涉及台灣的內容還第一次被加入其中。

岸田政府為什麼如此執意於台灣問題。「在地區局勢的嚴峻性進一步加強的背景下，與拜登總統再次確認有必要儘快強化日美同盟的威懾力和應對能力」，這是岸田說的。其實應該理解為，岸田政府需要以此換取在美國面前的「作用」和「價值」。

而且，別忘了岸田政府更加捉急於修改日本戰後和平憲法的目標更快落實。然而，力爭擺脱的日本「戰後體制」正是美國所制定，所以日本修憲面對的另一阻力其實是美國，修憲背後涉及了美日微妙關係。所以，真正關鍵是看美國要不要「放虎出籠」。岸田政府如此做也是盤算以此作為「價值」交換，也是「投名狀」。

5月23日，日本東京，拜登亞洲行第二站是日本，日本首相岸田文雄於赤坂離宮與拜登會晤。（Evan Vucci／美聯社）

其二，事實也是台海問題密切關聯着日本的利益。坦率來說，大陸會對台灣問題如何處理，採取何種舉措，日本比美國還要急迫。因為，在日本看來，原先中國只能在東海方向上對日本構成威脅，日本只需要加強西部地區的戰略力量就能應付。而俄烏戰爭爆發之後，日本和俄羅斯關係滑向低谷，日本戰略安全嚴重惡化。中俄的全面合作，意味着中國能從北方四島進入日本海，從北面威脅日本本土。而在南面，若是中國統一台灣，如此台海獲得了進入西太平洋的通道，日本將面臨全面包圍的威脅。

當然，對日本來說並不擔心本土的安全。不管怎麼說，都還有日美同盟協議的「保護」。然而，日本最擔心的是能源物資航線的安全。 作為全球第三大原料進口國，日本的戰略物資嚴重依賴進口。非洲農墾團的糧食、中東的石油、東南亞的橡膠與澳洲的礦石……都需要經海上運輸，而其中超過六成必須由西南戰略航線輸入。這條航線，必須經過台灣周圍海域。

日本自然是緊張的，一旦中國加速武統台灣，控制了台灣周邊的國際航道，就意味着日本同中國在政治上一旦起衝突，後者在台海上規模有限的戰略封鎖都能「鎖喉」日本。這會令日本立刻陷入兩難被動的情況之下——選美國還是選中國。對於日本的國家利益來說，日本根本無法保護它賴以為生的全球市場和全球資源，日本將從一個地區政治大國變成小國。

解放軍於8月4日12時至7日12時，在多個圍繞台灣的海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。圖為新華社發布的軍演範圍圖。

日本對自身政治經濟地位的擔憂，對基本戰略安全保障的要求也無可厚非，但大陸實現統一民族復興也是必然的，而且在不斷加快，如此，就註定了雙方存在不可調和的矛盾。

其實，美國也一直以來把這個矛盾看在眼裏，然後不斷挑動。美國很清楚，在適當的時候點燃導火索，就能影響到中日關係。釣魚島如此，台海問題亦如此。一旦中日直接衝突，這將是一場沒有美國參與、卻能給美國帶來巨大利益的「戰爭」。只要在這個海域發生熱戰，無論中國是贏是輸，都將消耗自身巨大的經濟實力和資源，並引發東亞東南亞地區的外交孤立，在政治經濟外交上給中國帶來不利影響。所以，美國多年以來一直都極盡「挑逗」。釣魚島、南海、薩德，每一單每一件都有美國在身後。