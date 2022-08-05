Brittney Griner遭俄法院判囚九年　俄外長：準備與美國討論換囚

美國女子職業籃球WNBA球星格連娜（Brittney Griner）在俄羅斯涉嫌藏毒案，莫斯科法院8月4日裁定她罪名成立，判囚9年。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）5日表示，已準備好與美國討論換囚事宜。



拉夫羅夫稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）與美國總統拜登（Joe Biden）此前已就討論囚犯交換問題的外交渠道達成共識，他稱「我們已準備好討論這話題，但要在普京總統和拜登總統同意的渠道框架內。」

他又稱「如果美國人決定再次訴諸公共外交……那是他們的事，我甚至會說這是他們的問題。」

美國女子職籃WNBA球星格連娜（Brittney Griner）8月4日被押送到莫斯科法院，面對涉嫌藏毒案判決。（AP）

31歲的格連娜2月前往俄羅斯準備效力當地球隊葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）時，被搜出含有大麻油的電子煙而惹上官非。在法院公布判決後，格連娜的代表律師稱會提出上訴，美國總統拜登（Joe Biden）亦要求俄羅斯即時放人。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）之前在7月27日已表示向俄方提出了實質建議，要求釋放格連娜及前海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）。

據《華盛頓郵報》引述消息人士報道，美方提議用在美國服刑的俄羅斯軍火商博特（Viktor Bout），交換格連娜及另一名被俄國扣押的前海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）回國。