佩洛西訪台後　外媒稱中國收緊對台灣產品標籤規則　台經濟部回應

美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西或波洛西）率團訪問台灣後，中國為之不滿，推出反制措施。美媒8月5日引述消息報道，中國正收緊對從台灣進口的產品的標籤規則。



根據彭博社，消息人士透露，標明來自「中華民國」（Republic of China，R.O.C）的產品將不允許進入中國內地市場。

台灣經濟部回應稱未接獲相關消息，但如廠商反應有標示上的困擾，將會協同財政部看如何協助。

《日本經濟新聞》引述數名消息人士稱，和碩蘇州廠4日進貨遭中國官員扣押審查，以了解紙箱是否出現台灣或中國民國字樣，違反相關規則。

和碩沒回應日經的置評要求，惟和碩5日在提交給證交所的文件中說，進貨沒停止，但對於其進、出口貨品是否受標籤議題影響則不表示意見。

《日經》一些台灣的電子零件供應商5日上午接獲客戶緊急要求，確定進貨與出貨遵守中國的標籤要求。根據中國「關於涉及台灣稱謂問題」的規定，中華民國、R.O.C.或台灣字樣不得見於包裝、裝運單據、紙箱、進出口報關表格等。

該報引述知情人士說法，蘋果公司（Apple Inc.）5日要求供應商，從台灣進口到大陸的貨物，應嚴格遵守中國海關的規定，免被扣留審查。知情人士稱，有關方面已開始嚴格執行規定，台灣製造的零組件產地須標示「中國台灣」或「中國台北」的標籤。

韓國媒體亞洲經濟也引述消息人士稱，中國海關4日通知韓國的公司，如進口零組件包裝、單據標示為台灣製造（Made in Taiwan）或有中華民國字樣，將被扣押。

中國對台灣商品的標籤規則2015年首次公布，但直到本週都未有嚴格執行。有數間物流公司與供應商稱，隨着兩岸緊張加劇，這些規定才更頻繁地執行。

和碩蘇州廠為微軟（Microsoft）及Tesla等美國公司生產種類廣泛的產品的。廠房兩名知情人士稱，生產蘋果公司手機的和碩上海廠則未發生同類事件。