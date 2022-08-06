佩洛西訪台＋列根號巡邏均繞過南海　英媒：突顯美國對抗中國困境

英媒8月5日分析，美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台和航空母艦列根號穿越南海的路線，突顯美軍與中國軍隊對抗時所面臨的困境。文章還稱，中國熱衷於台灣議題上「騷肌肉」。



根據英媒，佩洛西2日訪問馬來西亞後前往台灣時，其專機繞過南海及其群島，經婆羅洲（Borneo）與菲律賓東部上空前往台北。

總部位於新加坡的國際戰略研究所亞洲分所（IISS-Asia）安全顧問尼爾（Alexander Neill）稱，正常航線會直接飛越南海上空，但當地的中方島嶼基地上布滿雷達、傳感器和干擾設備，因此佩洛西專機要避免走正常路線，可見目標是避免事情往失控升級的方向發展。

美國海軍列根號（USS Ronald Reagan，CVN-76，又譯雷根號）展開例行巡邏期間亦選擇以複雜的航線來穿越南海。

新加坡拉惹勒南國際研究院資深研究人員高瑞連（Collin Koh）稱，列根號穿越菲律賓聖貝爾納迪諾海峽（San Bernadino Strait），而非在菲律賓和中國南海之間向北移動航行是異常的。

為何作出異常之舉？

報道引述美國外交官、軍官與安全分析人士稱，儘管美軍官員不止一次表示這是支援自由開放印度太平洋地區的例行巡邏，但在台灣處於1996年來最糟糕緊張局勢之際，現實日益具挑戰。

根據美國官員說法，他們不想在佩洛西訪台前作出升級問題、不必要的挑釁，「我們無法控制佩洛西的行程，但能控制我們如何應對」。