台海局勢緊張　傳美國防部數次致電中國軍方高層　通通不獲回應

台海局勢緊張，在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，解放軍8月4日起一連多天在台灣附近空域與海域舉行軍演。美媒8月5日引述消息人士報道，美國五角大樓本周曾數次致電中國軍方高級官員，但都不獲回應。



美媒Politico引述三名知情人士報道，北京沒有理會美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley），報道稱，有官員認為中國的沉默是一種短視和鹵莽的舉動，令本已緊張的局勢再升級的風險增加。

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美國國防部署理新聞秘書布里西爾（Todd Breasseale）回覆Politico表示，「防長一再強調與中國國防領導人完全開放溝通渠道的重要性，以確保我們能避免任何誤判，這仍然是正確的。」

佩洛西訪問台灣，北京強烈反對，中國外交部副部長謝鋒8月2日深夜緊急召見美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns），向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。他也指美國政府必須承擔責任，稱在一段時間以來，美方說一套做一套，不斷歪曲、篡改、虛化、掏空一個中國原則，企圖越紅線、搞突破，不擇手段打「台灣牌」。