以色列空襲加沙　伊斯蘭聖戰聯盟發射逾100枚火箭彈報復

以巴局勢升溫，以色列8月5日空襲加沙（Gaza），軍方估計殺死15名巴勒斯坦武裝份子，美聯社則指事件中11人死亡，包括巴勒斯坦伊斯蘭聖戰聯盟（Palestinian Islamic Jihad，PIJ）一名指揮官。伊斯蘭聖戰聯盟5日向以色列發射逾100枚火箭彈報復。



伊斯蘭聖戰聯盟5日向包括特拉維夫（Tel Aviv）在內的以色列城市發射火箭彈。以色列稱，暫未收到傷亡報告。

以色列國防軍（IDF）表示，軍方5日空襲多個與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰聯盟有關的設施，包括加沙城內一座高樓大廈。以色列軍方稱，他們已襲擊伊斯蘭聖戰聯盟的兩個軍火庫和兩個導彈發射裝置，以方5日指，他們會攻擊伊斯蘭聖戰聯盟的武器生產企業、武器庫、陣地。

伊斯蘭聖戰聯盟和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）也表示會報復。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）的辦公室發聲明指：「主席譴責以色列對加沙地帶人民的侵略，要求立即停止侵略，並要求佔領軍對這危險局勢的升級負責。」

聲明提及，阿巴斯呼籲國際社會迫使以色列停止對巴勒斯坦各地人民的侵略，尤其是在加沙地帶，並為他們提供國際保護。