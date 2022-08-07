阿根廷通脹率超過60%　政府一個月內兩度撤換經濟部長

阿根廷飽受經濟問題困擾，當地的通脹率突破60%，是全球通脹最嚴重的國家之一。政府一個月內兩度撤換經濟部長，並委任有「超級部長」稱號的馬薩（Sergio Massa），希望可以起死回生，但他強調自己不是救世者，而外界亦對他的政策持保留態度。



美聯社8月5日報道，馬薩3日宣誓就職後表示，自己不是超人、魔術師或救世者，稱魔法並不存在，團隊有責任回應當地的經濟問題，但這並不是一、兩天內就可以做到的事情。

阿根廷面對嚴重通脹問題，央行外匯儲備不足，當地貨幣披索（peso）急速貶值，國際貨幣基金組織（IMF）同意協助阿根廷重組440億美元債務，但條件是將政府的赤字維持在GDP的2.5%。不過執政聯盟的多名左翼成員，包括副總統克里斯蒂娜（Cristina Fernández de Kirchner）等人都認為政策太過緊縮，打擊國家增長能力。

馬薩強調無意撕毀有關協議，並稱不會透過央行資助政府運作，亦會計劃加電費和天然氣費，以減少能源補貼。另外他有意鼓勵農業、漁業和礦業，增加產品出口，為央行帶來強勢貨幣儲備。

不過朝野雙方都質疑馬薩是否有能力為國家走出困境，左翼工人黨形容馬薩的作用是「舊瓶新酒」，以導致國家陷入如斯狀況的同一方式為政府解圍。主要在野黨「合力改變」亦指馬薩「太普通」，認為對方無法擬定可以穩定經濟的迫切政策。