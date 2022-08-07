以色列空襲加沙增至32死　巴勒斯坦武裝針對耶路撒冷發炮

因應以色列軍隊向巴勒斯坦飛地加沙地帶（Gaza Strip）發動一連串空襲，當地伊斯蘭聖戰組織8月6日向以色列發射數百枚火箭。聖城新聞網（Quds News Network）引述加沙地帶衛生部聲明稱，死於空襲者已增至32人。



此前公布的死亡人數是24人。加沙地帶衛生部稱另有215人受傷。

以軍5日起空襲加沙地帶數幢住宅大樓，殺死包括武裝部隊聖城旅（Al-Quds Brigades）指揮官賈巴里（Taysir al-Jabari）在內的巴勒斯坦人。巴方另一高級指揮官曼蘇爾（Khaled Mansour）亦死於6日晚的空襲。

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織其後向以色列發射400多枚火箭，大多以耶路撒冷為目標。不過大多遭攔截，觸發防空警報聲大作。

以軍6日稱，針對加沙的空襲可能持續一週，又指巴方聲稱傑巴利耶（Jabaliya）遭以色列空襲造成包括兒童在內7死，但初步報告顯示他們是因巴方火箭誤擊喪生。

以色列受到來自加沙地帶的火箭彈攻擊後，5日起連續3天發動「黎明」行動打擊加沙地帶的伊斯蘭聖戰組織的據點，已導致32人死亡、253人受傷。

以色列後方進入緊急狀態，與加沙地帶接壤的多個地區拉響防空警報。據以方醫務人員消息，有2名以色列人在火箭彈攻擊中受到輕微彈片傷。