古巴油庫爆炸起火　多地限制供電與停電　接受美國技術支援

古巴北部城市馬坦薩斯（Matanzas）市郊8月5日一個原油儲存庫遭雷擊後起火，6日早火勢蔓延至另一個儲油庫並引起爆炸。火災打擊燃料供應，導致電力供應緊張，限制供電及停電措施已實行。此外政府已接受美國提供有關滅火的技術支援。



古巴副外長德科西奧（Carlos Fernández de Cossio）在Twitter發文稱，對於美國就馬坦薩斯事件提供的技術建議，以及已來到專家手中的、進行適當協調的提案表示感謝。

古巴領袖迪亞斯卡內爾（Miguel Diaz-Canel）以往在Twitter發文的內容多是批評美國對古巴的制裁，以及批評拜登政府。但在儲油庫發生火災、以及當地消防員迄今未能將之撲滅之時，當局接受美國協助。他也在Twitter致謝，感謝包括美國、墨西哥、委內瑞拉、俄羅斯、尼加拉瓜、阿根廷及智利的協助。

美國務院沒說對古巴提供什麼形式的協助。發言人稱，美國禁運機制授權美國在古巴提供災難救援及因應。

墨西哥及委內瑞拉6人已派人前往古巴協助撲救。

2022年8月6日，在古巴馬坦薩斯，為應對馬坦薩斯超級運油輪基地的大火，古巴紅十字會工作人員準備乘車前往災場。(AP)

古巴衞生部6日晚稱有1人死於爆炸，另有121人受傷以及17名消防員失蹤。

根據德國之聲，約1,900人從受影響地區撤離，包括能源部長克魯斯（Livan Arronte）在內的傷者被安排到哈瓦那的醫院就醫。

新華社引述古巴媒體報道，位於馬坦薩斯省馬坦薩斯港工業區的油庫內有8個儲油罐，其中一個5日晚遭雷擊後起火。剛開始時火勢得到一定控制，但強風導致大火蔓延至另一儲油罐，它6日凌晨至上午發生多次爆炸。

2022年8月6日，在古巴馬坦薩斯，馬坦薩斯的民眾從老遠觀看發生火災的馬坦薩斯超級運油輪基地。(AP)

古巴國家石油公司6日稱事故對國家燃料供應造成較大影響。油庫與古巴主要熱力發電廠之一接迎，目前油庫已暫停向廠房輸送原油，廠內庫存僅夠維持2天。

在燃料短缺、發電廠設備老化等問題困擾下，古巴電力供應緊張，多地採取限制供電以及停電措施。

馬坦薩斯市是馬坦薩斯省首府，距離首都哈瓦那（Havana）約100公里。

兩個儲油罐的大火仍未撲滅，濃煙向西蔓延至哈瓦那。