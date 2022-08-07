日本聲稱中國導彈墜落「EEZ」　右翼議員叫囂：今日台灣明日沖繩

中國因佩洛西訪台接連在台灣海峽軍演，日本抗議5枚導彈落入其專屬經濟區，中方則稱不接受所謂日本「專屬經濟區」說法。日媒駐華記者稱，中日迎來建交50周年，兩國友好卻消失了。日本一名極右翼議員8月7日更刊文問道，北京在「對付」香港和台灣之後，接下來會是沖繩嗎？



曾以「支那」稱呼中國的右翼日本國民黨議員鈴木信行7日在網誌發文稱，中國因美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯佩羅西、裴洛西或波洛西）丟臉，不僅台灣會遭報復，日本和菲律賓也會受牽連，如果台灣情況像香港一樣，接下來便會是沖繩。

日本一些偏遠的西南島嶼就夾在中國解放軍演習區域之間。距離日本的與那國島、石垣島和宮古島等咲島群島都很近。距離台灣僅110公里的沖繩縣與那國島和宮古島，也是日本陸上自衛隊基地的駐地。

鈴木信行認為，這不僅是入侵「專屬經濟區」並進行軍事演習，它是透過向「專屬經濟區」發射導彈來威脅日本，日本政府即使以溫和的態度對待中國，假設「台灣有事」並進行演習應是防衛省的國防責任。

須留意的是，日本自認有關「專屬經濟區」的理據是1996年中、日都加入的《聯合國海洋法公約》，規定由主權國家領土基線向外延伸200海里為「專屬經濟區」。但問題在於，中日在東海最寬距離也僅360海里，存在重複劃線問題，雙方在東海從未有過「專屬經濟區」的正式劃界，也未有談判達成共識的書面文件。

中國外交部4日指，不接受所謂「日本專屬經濟區」的說法。中國外交部發言人華春瑩同日回應指「中日在有關海域還沒有劃界，所以不存在有關中方軍事行動是位於或者進入了日本「專屬經濟區」的說法。中方有關部門已經發佈公告，相關軍事行動完全符合國際法和國際實踐。」

解放軍8月4日至7日包圍台灣進行軍演。（香港01製圖）

日媒：中日友好消失

根據日本《東京新聞》3名駐中國記者的說法，佩洛西訪台之際，中國開始以武力威脅向美國傾斜的台灣和日本，台灣周邊的緊張局勢有發展成意外衝突的風險。

《東京新聞》是由中日新聞東京本社發行的日報，該報論調被視為偏向左。

文章指，日本與中國即將在9月迎來邦交正常化50周年，但兩國友好情緒正在消失，中國對日美同盟的不滿情緒日益升高，尤其是日方利用台灣局勢來加強軍事和推動修憲改革。

中國已不止一次表明，台灣問題事關中日關係政治基礎，事關兩國間基本信義，事關國際法治正義。北京倘認為東京政府「背信棄義」，兩國的友誼自然受到衝擊。

另外《東京新聞》的報道提到，中國外交部發言人華春瑩4日批評七國集團（G7）涉台聲明時提及八國聯軍時代，稱「今天的中國也不是100多年前任人欺負、任人宰割的舊中國」，又認為「日本在台灣問題上負有歷史罪責，沒有任何資格就涉台問題說三道四」。這間傳媒的記者因此認為，這是1900年的義和團事件的後續、即包括日本在內八國聯軍侵華一事觸動中國神經。

文章也稱，中日關係已開始受到佩洛西訪台影響，除日本首相岸田文雄會晤佩洛西時確認日美合作、讓人愈來愈擔心台海發生意外衝突時日本會出動自衛隊外，岸田形容中國導彈落入日本「專屬經濟區」是「軍事威脅」，對日本安全產生重大影響，不排除派遣自衛隊和支援美軍的可能。

佩洛西訪台後解放軍進行環台演訓反制，日本首相岸田文雄對此譴責。他4月受訪時談到「台灣有事」時稱，「若與日本的關係密切的他國遭到攻擊，日本的存亡也面臨威脅的時候，當然會按照安保相關法的規定來應付」。日本與美國類似的言論做法，都被視為「借台發揮」，故此中方在隱忍多時後，認為必須予以反制，對日美發出警告。