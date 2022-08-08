台海軍演｜美航母列根號回防　專家：解放軍或射彈宣示

中國解放軍8月4日新劃設台灣東部外海的「第7演習區」，且美軍羅倫森號電子偵測船持續在菲律賓海進行觀測。軍事專家認為，解放軍8日可能再試射彈道導彈，以回應美軍航空母艦「列根號」（USS Ronald Reagan，CVN-76，又譯雷根號）回防的宣示。



中國解放軍自8月4日起於台灣周邊進行軍事演習，美國派出航母「列根號」（USS Ronald Reagan）在附近戒備，解放軍4日也新劃設「第7演習區」在8日持續進行。美國「羅倫森號」電子偵測船則3日從日本橫須賀港出發，7日抵達沖繩南方海域，推測「進入偵察陣位」。

根據中國智庫的「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）發布的「列根號」行進軌跡，「列根號」航母打擊群8日繼續向南部行駛。與6日的位置相比，至8日中午，該航母向南移動了約140海里，看來是因應解放軍持續軍演而回防。

台媒8日引述台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲稱，由於4日臨時加碼劃設演習區，此舉顯然是針對美國「列根號」航母將回防的宣示，這也是美國羅倫森號電子偵測船近日持續在台灣東部菲律賓海進行觀測，蒐集導彈電子參數的主因。

蘇紫雲分析稱，基於新劃設區在台灣東部的菲律賓海，加上解放軍軍演首日是以導彈試射開始，因此判斷很有可能最後也是以試射導彈作結束。

中國外交部發言人華春瑩5日主持例行記者會時指出，美方應該撤掉在亞太地區部署的、在中國家門口部署的這麼多軍機、軍艦，美方如果真的負責任的話，就必須立即停止以任何理由和藉口干涉中國內政，必須立即停止以「切香腸」的方式蠶食、掏空一個中國政策。

解放軍圍台軍演的最大亮點，在於北靠沖繩南扼巴士海峽，懾阻外部勢力的干預，展現出強大的區域拒止反介入能力。