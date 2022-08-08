Chip 4｜尹錫悅：基於韓國利益決定是否加入晶片聯盟

美國擬邀請台灣、日本、韓國合組晶片四方聯盟（Chip 4），韓國外交部傳出已表達參與預備磋商的意願。總統尹錫悅8月8日說，正從國家利益着眼研討是否加入。



結束假期返回工作崗位的尹錫悅8日在上班途中接受媒體訪問，表示「不必太過擔心」，相關部會仔細研議後將基於韓國國家利益做出決定，說明目前仍在研究討論階段。

美國傳希望韓方在8月底前做決定，但相關部會官員澄清說，這並無時限；根據包括韓聯社在內的韓媒報道，晶片聯盟預備磋商會議9月初舉行，韓國外交部已表達參與的意願，將依會議內容決定是否正式加入。

韓國外交部官員接受中央社訪問時稱，美方目前只提出尖端半導體生態系4強在穩定國際供應鏈上合作，主要合作領域包括人才培育、研發合作、供應鏈多邊化等，尚無其他具體方案，當局還在進行綜合考慮。

有報道稱，慮及Chip 4政治敏感性，韓方可能不會派出部長級官員、而是由事務官參與磋商；除確認聯盟合作方向及名稱等，可能也會藉此強調「不排除特定國家」的合作方針。

韓國的專家們多認為，韓國加入Chip 4已是不可避免的選擇，政府應專注於如何「安撫中國」。韓國半導體顯示器技術學會長、漢陽大學融合電子工學系教授朴在勤稱，「要讓中國知道，是因台灣先加入，韓國不得已才加入」，而非韓國「主動」加入。

他也說，即使加入Chip 4，也必須確保之後韓國在中國設立的工廠能穩定進口美國及日本的半導體裝備、原料，維持穩定生產，避免受到美國政府對中國業者的管制影響。

至於三星、SK海力士等韓國半導體大廠，目前都尚未公開談及Chip 4相關議題。業界人士表示，三星及SK海力士在中國都有設廠，若加入Chip 4可能引起中國反制，預期在具體內容公布前都會抱持謹慎與觀察的態度。