中美關係短期不太可能改善　李顯龍警告：恐有誤判或意外

美國眾議院議長佩洛西訪台，北京強烈反對，以圍台軍演反制。新加坡總理李顯龍8月8日在國慶日（9日）前夕發表電視演說時警告說，台海局勢或有可能出現誤判或意外。他也指出，地緣政治與周邊地區的競爭和緊張，會使新加坡將遭受衝擊。



他說：「我們前方的道路不會是坦途。在我們周圍，一場風暴正在醞釀。美中關係正在惡化，（中美）問題棘手、相互猜忌，以及互動有限。這不太可能很快得到改善。此外，誤判或意外（可能發生）很容易使事情變得更糟。」

他又稱，俄烏戰爭已使中國與美國以及與美國在亞洲的夥伴的關係進一步緊張。新加坡將受到我們周圍地區激烈競爭和緊張局勢的衝擊。

李顯龍稱：「我們還必須振作起來，做好心理準備，未來幾十年我們的地區（亞太）可能不會像迄今為止那樣和平穩定。」

他說更迫在眉睫的是經濟上的挑戰。儘管新加坡的經濟已從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）大流行中強勁復甦，前景卻蒙上陰影。

他說知道生活成本是所有民眾最關注的事，政府未來數月會推出更多措施，協助人們應對持續上漲的物價。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、波洛西及佩羅西）訪問亞洲，官方行程第一站就是新加坡，其後轉往馬來西亞、韓國及日本。她2日短暫逗留馬來西亞後，當晚飛往台灣。事件引發北京強烈不滿，在她離台後進行圍台軍事演訓。