拜登首回應台海軍演：不憂中國回應議長訪台　擔心解放軍行動幅度

美國眾議院議長佩洛西出發訪亞之際，美國總統拜登（Joe Biden）再次確診患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。他接受隔離時一直未就她訪台一事正面回應。如今他在結束隔離期後被拍得首度回應台海軍演的畫面。



拜登在7月21日證實感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），獲處方抗病毒藥物Paxlovid，之後病情好轉，並在27日的檢測呈陰性後解除隔離。不過他在30日的復檢中檢測「復陽」，需要再接受治療。8月7日，白宮醫生奧康納（Kevin O'Connor）7日說，在連續第二天病毒檢測結果呈陰性後，拜登可露面以及出行。

他8月7日走過白宮南草坪並登上海軍一號直升機，之後向鏡頭揮手。他是前往特拉華州里霍博斯灘與家人團聚。他和第一夫人在那裏有一幢度假別墅。拜登8日前往肯塔基州勘災時接受記者訪問，首次就解放軍於台海進行演訓回應。

有美媒訪問影片顯示有記者提問：「拜登總統，你是否擔心台灣的情況？因為中國（大陸）好像有點把整個島都網格化包圍了。」

他稱「不擔心」中國對佩洛西上週訪問台灣的激進反應，並補充說他認為華府和北京之間的事態不會進一步升級。

（英文原文：“I’m not worried, but I’m concerned that they’re moving as much as they are. But I don’t think they’re going to do anything more,” Biden told reporters.）

我不擔心（北京回應佩洛西訪台），但我擔心他們（解放軍）（今後）行動會如現在那麼多。但我認為他們不會再做任何事情。 美國總統拜登

當他被問道佩洛西訪台是否是一個錯誤的決定時，拜登說，「這是她的決定。」（ “That was her decision.”）

美國有線新聞網絡（CNN）白宮記者Kaitlan Collins也在Twitter發文確認這段對話。

"I'm not worried, but I'm concerned that they're moving as much as they are. But I don't think they're gonna do anything more," Biden says when asked about China's aggressive response to Pelosi's Taiwan visit. Asked if her trip was a mistake, he says, "That was her decision." — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) August 8, 2022