Chip 4｜韓國加入會否遭報復　專家：北京沒這能力

韓國就加入「晶片四方聯盟」（Chip 4）未有最終定案，韓國擔憂加入聯盟會損害與中國關係，特別是在如此敏感的時期。但有分析指即使韓國選擇加入，中方亦無法作出大規模的報復。



《韓國時報》分析指出，那是因中國受美國的晶片限制，自身沒辦法生產高端晶片，但同時是全球最大的晶片消費國。中國很大程度依賴韓國提供的晶片，對韓國晶片企業實施經濟報復沒有意義。

中國在半導體行業上仍是世界工廠，中國製造分別佔了全球手提電腦及手機的70%及81%。在2021年，中國進口了3500億美元的晶片，進行加工製成產品，佔總進口量的13%。

圖為2020年5月14日，瑞薩電子位於中國工廠內的半導體生產線。（AP）

中國計劃在2025年向高科技產業投資1.4萬億美元，目標實現70%的自給自足率。由於中國半導體行業高度關注勞動力和資本密集型的晶圓製造、組裝、測試和封裝，這雄心勃勃的年目標只有在美國和韓國芯片製造商的支持下才能實現。美國的對中國高端半導體限制，嚴重打擊了中國計劃。

中芯國際在中國的半導體市場驅動扮演著重要的角色，但美國切斷其製造先進半導體所需的關鍵設備。另一間中國領先的製造企業長江存儲科技面臨相同問題，出於國安考慮，華盛頓計劃禁止將用於NAND晶片的設備運往中國。

由於晶片供應鏈的複雜性，對於中國來說，發展先進半導體製造設備（SME）對維持自給自足非常重，但中國並沒有如此的技術和工具，例如光刻機。發展這一技術非常花費金錢與耗時。

SK證券研究主管金勇武（Kim Young-Woo）表示，沒有韓國的幫助中國不可能推進其「跨越式戰略」，中國至少需要韓國的支持，以保持其技術產事業的運轉。

圖為5月20日，美國總統拜登訪韓，參觀了韓國三星的廠房。（Getty）

中國在半導體市場的角色仍很重要

然而，即使有「晶片四方聯盟」的存在，中國的角色仍很重要。這是由於如前述的，中國是全求最大的晶片世界工場。

前總統文在寅的一名助手表示，美國的數個產業一直受到半導體供應鏈緊縮的影響，造成美國經濟通脹的部分原因。美國在半導體行業與北京完全脫鉤的情況為時過早，任何晶片供應過剩都會對美國企業利潤構成嚴重影響：「我們不應低估中國的重要性，因它可以為解決庫存問題起關鍵作用，中國的影響是為四方聯盟國家所認同的。」

且鑑於中國仍可能對韓國其他產業作出限制，韓國出口高度依賴中國，即使北京無法在半導體行業下手，其他的制裁仍會對韓國造成影響。情況有如前總統朴僅惠時代的薩德問題，「限韓令」對韓國企業造成的打擊。

因此，韓國正希望為其參與晶片四方聯盟給予定位，以確保韓國可繼續與北京保持合作，而不是排除某個特定國家。韓國正計劃就中國角色為何對美國公司利益發方重要作用發表意見。