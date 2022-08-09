FBI搜查特朗普別墅稱違反檔案法　前FBI副局長：可能牽涉更大案件

美國聯邦調查局（FBI）人員，在8月8日突擊搜查前總統特朗普（Donald Trump）在佛州棕櫚灘俱樂部的別墅。美媒引述消息指這次搜查似乎與特朗普涉嫌在任期間撕毀機密文件，違反總統紀錄法有關。



特朗普在同日批評了FBI的行為，其中包括撬開他的保險箱，聲稱這既沒必要也不恰當。FBI在別墅莊園帶走了甚麼暫時未知，也未知FBI目標的機密文件是甚麼。

不過FBI這次的行動實屬罕有，而對前總統的別墅進行搜查必然得到了司法部最高層的批准。前FBI副局長麥凱比（Andrew McCabe）接受美國有線電視新聞網（CNN）表示，他對這事「既驚訝但也不也不感到驚奇」。

圖為8月8日，聯邦調查局人員在特朗普為於佛州棕櫚灘俱樂部的別墅進行搜查。（AP）

「因前總統有大量的刑事調查纏身，所以在我聽到此事時，第一個想到的是會是為了哪個調查。」麥凱比認為，若單純是為了找出哪一個機密文件意外地被特朗普帶走，FBI是不會如此大費周章。因此FBI可能得到了什麼情報確定特朗普「有預謀撕毀機密文件」，而這嚴重干犯聯邦罪行才會這樣做。

特朗普有把文件沖廚所習慣

在同一天，《紐約時報》與CNN在他們即出版的新書《Confidence Man》中，揭露了特朗普在任總統時，會有把閱讀的文件、筆記等撕爛然後掉進馬桶的習慣。

公開的照片顯示着白宮的馬桶內有一些筆記的紙碎，雖然不確定這些筆記的內容，也未知是否與這次FBI的案件有關。但據指特朗普在任時缺乏保存文件記錄的義務意識，司法部也一直在調查此事。