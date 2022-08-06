「她是中國美夢」特朗普再指責佩洛西訪台　指她給了北京藉口

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，中國解放軍8月4日起連續多天在台灣周邊軍演。美國前總統特朗普（Donald Trump）5日再度批評佩洛西，認為其行徑是給了北京行動的藉口。中方之前則強調軍演行動是針對美國消極舉動與台獨勢力謀獨行徑。



特朗普5日在威斯康星州（Wisconsin）的晚會上發表演說，他談到佩洛西訪台一事時稱「我們要制止瘋狂的佩洛西。搞什麼鬼？她在台灣到底做什麼？她就是中國的美夢（China's dream），給了他們藉口，他們在尋找這個藉口，她給了。」

TRUMP ON PELOSI: “What was she doing in Taiwan? She was China’s dream. She gave them an excuse.” pic.twitter.com/YX3uMFOYlG — Benny Johnson (@bennyjohnson) August 6, 2022

特朗普過去多次與佩洛西出現「口水戰」，這並非他首次抨擊佩洛西訪台一事，特朗普7月29日曾批評「她只會讓事情變得更糟」，8月2日又在自創的社交平台Truth social評論佩洛西：「為什麼瘋狂的佩洛西在台灣？總是惹麻煩。她所做的一切最後總是一團糟。」

在佩洛西訪台後，解放軍8月4日至7日圍繞台灣附近的海域和空域展開軍事演習，中方強調此次行動是針對美國近期在台灣問題上消極舉動重大升級採取的嚴正震懾，是對台獨勢力謀獨行徑的嚴重警告。