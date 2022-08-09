日媒民調：82%日本受訪者認為解放軍演習影響本國安保環境

中國因為美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、波洛西或裴洛西）訪台，以解放軍圍台軍演發出警告與反制，日本抗議彈道飛彈落入它所稱的專屬經濟區。日媒進行民調，結果指82%日本受訪者認為，軍演對日本安全保障環境帶來影響。

日本放送協會（NHK）最新民調指出，從8月5日起進行3天民調，以全日本18歲以上男女為對象，採電腦隨機抽樣方式進行電話民調。在調查對象的2,577人中，1,223人（48%）回答。

當受訪者被問到事態發展會否對日本安保環境帶來影響，有40%受訪者認為「會帶來重大影響」、42%認為「帶來某種程度的影響」；只有8%認為「不太造成影響」、1%受訪者認為「全無影響」。

有關東京電力公司福島第一核電廠將把包含輻射物質的「核廢水」排放入海，有27%受訪者認為「妥當」、22%受訪者認為「不妥當」，另有高達43%受訪者不能說明自己支持哪一方。

在談及是否認為全球核威脅增加，34%受訪者認為「激增」、46%受訪者認為「有點增加」；認為威脅「不太有升高」的比率為10%、認為「全無升高」的是2%。