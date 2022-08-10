特朗普海湖莊園遭FBI搜查　白宮︰事先不知情

美國白宮8月9日表示，包括總統拜登（Joe Biden）在內沒有白宮官員對美國前總統特朗普（Donald Trump）私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago）遭聯邦調查局（FBI）搜查事先知情。



聯邦調查局8日突擊搜查佛羅里達州（Florida）棕櫚灘（Palm Beach）的海湖莊園後，白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）9日會見傳媒期間稱，拜登和白宮內任何官員事前均不知情，都是透過傳媒報道才得悉此事，又強調司法部會獨立進行調查。

共和黨人怎麼看？

數名共和黨人要求司法部與聯邦調查局交代事件。前副總統彭斯（Mike Pence）在Twitter表示深切關注。他認為，FBI此舉削弱公眾對司法制度的信心，司法部長加蘭（Merrick Garland）須立即全面交代採取行動原因。

Yesterday's action undermines public confidence in our system of justice and Attorney General Garland must give a full accounting to the American people as to why this action was taken and he must do so immediately. — Mike Pence (@Mike_Pence) August 9, 2022

眾議院少數派共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）稱，共和黨人奪回眾議院控制權後，他們會立即遵循事實並想盡辦法監管這個部門，又叫加蘭保存好相關文件和預留時間。

共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）拒絕回應事件後，8日晚發聲明要求加蘭與司法部立即解釋事件。