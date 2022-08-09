美記者出書發布新相指特朗普撕文件丟馬桶　特朗普續否認：博宣傳

美國《紐約時報》記者哈伯曼（Maggie Haberman）即將在10月出版新書《Confidence Man》（暫譯：欺詐師），講述美國前總統特朗普（Donald Trump）的從政生涯，她8月8日先向美媒發布兩張照片，指控特朗普曾用廁所沖走官方文件。特朗普陣營同日反擊，批評有人為宣傳新書而編造故事。



哈伯曼是《紐約時報》的政治記者，也是美國有線新聞網絡（CNN）的政治分析師。早在2月，CNN便曾報道哈伯曼（Maggie Haberman）將在新書爆料，講述白宮工作人員在堵塞的廁所中發現了大量的印刷紙張，在特朗普執政期間不止一次，相信這是前總統本人試圖沖走文件。

至8月8日，美媒Axios刊出兩張哈伯曼發布的照片，各顯示有紙張出現在馬桶內，據哈伯曼所指，她在為新書展開研究期間取得照片，該兩張照片分別是一個白宮內的廁所，與一個位於海外的廁所，馬桶內均出現有手寫文字的紙張。報道未有講述紙張上的手寫文字是誰人所寫。

Reupping from ⁦@mikeallen⁩ ⁦@axios⁩ this morning, photos a source gave me showing his handwriting on ripped up paper in a toilet, one in the WH and one overseas, obtained as I researched my book CONFIDENCE MAN https://t.co/wv6rrupO1n — Maggie Haberman (@maggieNYT) August 9, 2022

特朗普一方發言人布多維奇（Taylor Budowich）回應Axios稱，知道有不少人願意編造這樣的故事，以給傳媒留下深刻印象，宣傳新書，她稱「如果馬桶裏的紙張是你宣傳新書計劃的一部份，你真的非常渴望新書賣得出去。」

根據美國《總統檔案法》（Presidential Records Act），必須按規例保存白宮所有文件紀錄存檔，若然哈伯曼的指控屬實，撕文件丟馬桶的行為有可能違反條例。