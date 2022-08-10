日本提早重組內閣　 岸信夫等多人被換　 舊統一教爭議餘波所致

日本首相岸田文雄在8月10日重組內閣，黨務役員人事亦作出調整，岸田新內閣同日正式開始。但在最初7月參議院選舉時候，自民黨內的共識是至秋天才重組內閣，為何會大幅提早至今天？



據日本放送協會（NHK）的民調，岸田內閣的支持度在7月份的59%，在一個月內急跌至46%，創上任以來新低。最主要的影響原因，是安倍晉三被暗殺及舊統一教事件的餘波。

事件發生至今仍成為日本主要的政治話題，岸田政府為安倍舉行國葬受到了不滿安倍人士及反對黨的批評，而統一教與自民黨的聯繫，被牽扯成政教合一的爭議，並間接導致安倍晉三的死亡。事件進一步拖累岸田內閣的支持度。

圖為6月12日，中日防長在新加坡舉行會議。那時岸信夫關節疾病惡化需要坐輪椅代步，患病同成為岸信夫被撤換的理由。（日TV Youtube截圖）

在日本媒體近日的連番追擊下，已有不少自民黨員，包括內閣成員，被揭過去曾與舊統一教有聯繫，如收取政治獻金，出席統一教活動等等。包括已故安倍的胞弟岸信夫，亦承認曾有統一教的人士助選。

如此的輿論嚴重影響自民黨的聲譽，有分析認為若繼續放任不理，岸田的支持度即無可避免持續滑落。如此時候進行內閣改造，撤換包括岸信夫在內與舊統一教有聯繫的閣員及黨內役員，有助挽回一定民意。

被撤換的人員包括岸信夫外，還有末松信介文部科学相、二之湯智國家公安委員長、小林鷹之經濟安全保障擔當相、野田聖子地方創生擔當相、及山口壯環境相。所有人都承認為被指與舊統一教派有關。

圖為8月3日，日本國會正在開會的情況。（AP）

平衡政府內安倍派系勢力

第二個改組內閣的原因，是為平衡黨內派系的需要。安倍晉三被暗殺後，對安倍派的清和政策研究造成極大影響。目前派系由鹽谷立與下村博文共同領導，但據日本右翼雜誌《正論》報道，派系前會長兼前首相森喜朗曾明言要排除下村博文，安倍派內相信會進入一陣的權力內鬥時期。

因此這次岸田的內閣重組，另一方面是借機會削弱安倍派在政府內部勢力，同時因舊統一教的問題也較集中在安倍派內成員中，被撤換也是理所當然的事。另外，在參議院選舉後選出了20名的新自民黨人擔任議員，其中只有不足一半的人選擇了加入派系。通過平衡內閣派系分布，可以一定程度改變新人加入派系的意向效果。