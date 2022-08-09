日本皇室｜佳子公主好事近？傳與型男牙醫交往　二人小學時已相識

日本真子公主於去年完婚，受到各界矚目，也讓她的妹妹佳子公主的感情動向備受關注。近日有日媒報道，佳子公主目前疑似有交往對象，是一名型男牙醫，也是她的小學同窗。由於佳子最近公務繁忙，有媒體也質疑她是在做婚前的最後衝刺。



《女性自身》報道，8月6日晚間6點30分左右，27歲的佳子公主造訪位於東京西北部，一間住宅區中的牙醫診所停車場。這間診所是一棟3層樓建築。1樓是診所，2、3樓則是院長家的住宅。診所於8點關燈休息、員工回家後，佳子待到9點才離去。報道指出，該建築物有分為診所用和住宅用的玄關，佳子當天是在院長夫婦的護送下，笑容滿面地從住宅用玄關搭車返家。

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這間診所距離秋篠宮家約45分鐘車程。據了解，診所院長的2個兒子也是牙科醫生，1家4口都是皇室御用學校「學習院」出身，院長夫妻與佳子的母親紀子是同學，雙方關係相當好，院長的長子A過去在初等科（小學）時，也曾和佳子同窗4年。有同學透露，A的成績優秀，外形神似演員桐谷健太，是一名五官深邃的型男。佳子就讀的初等科舉辦的同學會，後來被命名為「佳櫻會」，A擔任同學會的幹事，與佳子常常聯絡。

學習院相關人士指出，A從初等科時開始玩冰上曲棍球，高等科時代（高中）曾獲選為東京代表隊成員，據傳佳子當時也有到場幫他加油。A從知名私立大學的牙醫系畢業後，在繼續深造之餘幫忙家業。該診所院長接受女性自身採訪時表示「看來你們已經做了很多調查，我沒有必要答覆」，未正面否人兩人正在交往的消息。

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一名皇室記者指出，佳子公主有一陣子公務量相當少，甚至有報道揶揄她是「高等遊民」。然而2022年5月以後，她變得判若兩人，開始出席在日本各地舉行的諸多活動，努力執行公務。宮務廳內也有人認為，這麼做是她將結婚納入考量的佈局。過去也有媒體質疑，佳子會突然排滿工作，是在做結婚前的最後衝刺。

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