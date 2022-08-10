美國加州華裔醫生指控妻子3次毒害他　飲品摻入通渠水

美國加州（California）歐文市（Irvine）一名華裔醫生指妻子7月時3次毒害他，包括將通渠水加入他的飲品中。妻子因此被捕，後來在8月5日獲准保釋出獄。



53歲陳姓放射科醫生（Jack Chen，音譯，以下簡稱陳男）指控其45歲余姓妻子（Yue "Emily" Yu，音譯，以下簡稱余女）7月時3次在他飲用的茶和檸檬水中加入通渠水。

美國廣播公司（ABC News）8月10日稱，根據法庭文件，陳男拍攝到一些影片，並將它們作為證據、交給警方。

報道稱，根據警方和法庭文件，陳男身體不適，情況持續逾一個月。警方指，他身體內部出現損傷，但預計他能康復。

美國加州（California）歐文市（Irvine）一名華裔醫生指余姓妻子（圖中）7月時3次毒害他，包括將通渠水加入他的飲品中。妻子因此被捕，後來在8月5日獲准保釋出獄。（歐文市警察部）

美國廣播公司8月10日稱，陳男之妻余女是一名皮膚科醫生，兩人結婚十年。她上週被捕，後來在8月5日獲准保釋出獄。

陳男8月5日為自己及兩名孩子，向法庭申請與家庭暴力有關的臨時禁制令，禁止妻子接近他們。他指控妻子在身體、精神和情緒上虐待他和孩子。根據法庭文件，陳男獲批兩名孩子的單獨監護權。

余女律師對美國廣播公司說，當事人受到的指控是絕對和明顯地錯誤的。律師稱余女從未以任何方式試圖傷害她的丈夫或孩子，他和余女相信，陳男指控她下毒，目的是在離婚和監護權官司中取得優勢。