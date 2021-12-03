東京奧運女子柔道金牌選手被家暴？公開鼻青臉腫照　男方否認指控

法國女子柔道國手皮諾（Margaux Pinot）今年才在東京奧運中獲得混合團體金牌得好成績，沒想到近日卻傳出她慘遭伴侶兼教練的施密特（Alain Schmitt）「家暴」。皮諾本人日前也召開記者會說明，只見她臉上滿是傷痕，左眼更是有明顯的「熊貓眼」，不過施密特則矢口否認，並且同樣帶着熊貓眼接受採訪，強調只是「伴侶間的爭執」而已。



根據《BBC》報道，皮諾1日在Twitter中公開自己被打得鼻青臉腫的照片，並發文指出，11月27日晚間至28日凌晨，她在巴黎郊區的家中遭受施密特施暴，過程中，施密特多次抓著她頭撞地板，最後還差點把她勒死，所幸她趁機逃到鄰居家求救。

男方同受傷 獲當庭釋放 皮諾憤而公開一切（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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施密特被捕後否認相關指控，還強調自己這輩子從來沒打過女人，當天完全是伴侶之間的糾紛。除此之外，施密特也指控是皮諾率先動手的，還對他使用柔道招式。施密特委任律師則指出，以施密特的實力來說，當時完全能對皮諾造成更嚴重的傷害，隨後法官因罪證不足，將施密特當庭釋放。皮諾得知此訊，才會憤而將一切公開。

雙方也於2日下午各自召開記者會，施密特出面召開記者會時右眼也有明顯的瘀青痕跡，並說明事情的來龍去脈。他宣稱，事發前他正準備飛往以色列擔任以國女子柔道隊的主教練，當晚喝了一些酒後到皮諾的家裡想影印文件，但2人卻發生了爭執。施密特表示，當時皮諾撲向自己，2人爆發激烈的肢體衝突，過程中雙方撞到牆壁、暖氣爐和大門，並說皮諾現在是透過媒體對他展開「追殺」。皮諾則是在記者會中駁斥施密特試圖將她描述成一個「歇斯底里的瘋女人」。

此事公開後，法國柔道界大為震驚，法國柔道協會主席及多名選手都表態聲援皮諾。以色列柔道協會也表示，已經暫停與施密特的所有聯繫。目前檢方則是開始針對施密特獲釋一事進行上訴。

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