韓國首都圈暴雨成災　570人流離失所　尹錫悅向受災居民致歉

韓國首都圈8月8日開始連日降暴雨，迄今已有9人死亡、17人受傷、7人失蹤。首相尹錫悅10日代表政府向受災居民致歉。



根據韓國氣象廳 （KMA）的數據，8月8日至10日上午，首爾降雨量526毫米，首爾受災最嚴重的銅雀區降雨量超過520毫米。氣象局預測，首爾南部地區11日會再有100至300毫米降雨。

首都圈共有2,676座房屋和建築物被洪水淹沒，其中大部分是在首爾。來自398戶家庭的約570人流離失所，他們目前只能悽身當地的學校和體育館。首都圈暴雨亦導致7000多輛汽車被淹沒。

中國駐韓國大使館10日證實，再多1名中國公民確認在暴雨中身亡，令在暴雨中遇難的中國公民增至2人。其中1人因山泥傾瀉導致其身處的宿舍被掩埋身亡；另1人則在暴雨中進行戶外施工時觸電身亡。

尹錫悅10日就暴雨造成的損失表示，代表政府向遇難者致哀，並向遭遇不便的國民表示歉意。他稱，有必要制定根本對策，應對未來類似的氣象災害發生。

尹錫悅強調國家在保護公民方面負有「無限責任」，又指示相關部門和地方政府要建立覆蓋江河、支流等所有航道的洪水預報預警系統，以最大限度減少生命財產損失。