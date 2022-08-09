首爾豪雨釀水浸 西裝男受困車頂快遭淹沒 網民分享陷險境視角
撰文：聯合新聞網
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韓國首都圈（首爾、仁川、京畿道）和江原道一帶8月8日降下大雨，各地陸續傳出淹水、土石流、交通停擺和民眾受困等災情。
許多韓國民眾也將現場慘況傳到網上，其中一張照片尤為怵目驚心，只見畫面中一名西裝男被困在即將滅頂的房車上，一旁還有許多已被完全淹沒的車輛，畫面曝光後引發網友熱議。
首爾水浸到差不多把車都沒頂，相信事前沒太多人想像得到：（按圖了解）
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「首爾到底發生了甚麼？」一名網民8月8日在Twitter發文寫道，並配上兩張現場照片，圖片中街道全部被大雨淹沒，交通號誌盡數斷電，只剩幾輛來不及撤退的車子停在馬路中央，放大一看更驚見一名身穿西裝的男子正坐在一輛快要滅頂的房車上，駭人畫面曝光立刻吸引8.8人點讚、1.3萬次轉推。
網友們紛紛留言：
．「天哪……這個世界發生了甚麼？大家注意安全」
．「好像恐怖電影的情節」
．「他有平安到家嗎？」
．「他看起來在發抖」
．「今年的普立茲新聞攝影獎後補」
．「之前不知道這麼嚴重，希望大雨趕快過去」
事後還有網友發現該男原來是一名新聞記者，他也在個人社交網站上傳了自己受困車頂的照片，從他的視角可以看見水已經淹到引擎蓋上。
綜合韓媒報道，韓國氣象廳指出，首爾銅雀區截至8月8日晚間10點的降雨量已達360.5毫米，是韓國600多個觀測點中單日降雨量的最高紀錄，且預計降雨會持續到8月10日為止，包括首爾在內的首都圈、江原道內陸山區、忠清北部和慶北西北部內陸地區，均可能降下100到250毫米的雨量。
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