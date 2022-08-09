首爾暴雨湧進地下室　3人遭洪水溺斃　恍若《上流寄生族》真人版

韓國8月8日出現80年以來規模最大的致命性暴雨，光是首爾市銅雀區就在32個小時內降下422mm，等於是平均一個月的累積雨量，各地出現道路淹水、河川氾濫、地層下陷等災情，截至8月9日上午11時（香港時間上午10時）已累計8死6失蹤，住在半地下房的一家3口更因來不及逃生而溺斃，電影《上流寄生族》所描述的首爾淹大水情節真實上演。



根據《韓聯社》等韓媒報道，首爾市冠岳區新林洞某集合住宅的「半地下房」住着一家4口，包含一對46歲的雙胞胎姊妹、雙胞胎妹妹的13歲女兒，以及雙胞胎姊妹的母親，其中雙胞胎姊姊還患有發展障礙。暴雨發生的當天晚上母親前往醫院接受治療，因此倖免於難。

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警方8月9日指出，暴雨從8月8日晚間開始淹入一家人所居住的半地下房，雙胞胎妹妹向親友們求救，要求親友向當局報警，於是親友於晚間9時7分向警方報案，警方研判洪水整個灌入住宅內部，因此需要立刻進行排水作業，於是警方聯絡消防當局。

其實在暴雨發生的當下，附近鄰居也立刻意識到需要救出住在半地下房的3人，居民們試圖打破防盜窗，不過這場致命性的暴雨造成水位在短時間內快速上升造成救援失敗，加上住宅附近出現天坑，更導致雨水整個往屋內灌。

消防當局完成排水作業後，才於8月9日凌晨12時26分發現一家3口，不過3人早已是冰冷的屍體。

經歷80年來最狂暴的大雨後，首爾市面也出現混亂：（按圖了解）

這場暴雨導致8人死亡（首爾5人、京畿道3人）、6人失蹤（首爾4人、京畿道2人）、9人輕重傷（京畿道），災民達163人。

據悉，首爾市銅雀區區廳60多歲職員8月8日晚間6時50分修剪行道樹時疑似觸電身亡；下午5時40分則有一居民因洪水灌入住宅溺斃；京畿道廣州市某公車站倒塌，殘骸內挖出一具屍體，道路坍方導致另一人死亡；京畿道華城市出現土石流，導致一人死亡。

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