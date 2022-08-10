FBI突擊特朗普海湖莊園　美媒：3大理由不利民主黨選情

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯作川普）8月8日就他的私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago）遭聯邦調查局（FBI）突擊搜查發表聲明，指控FBI有政治動機。但有美媒分析稱，事件變得「政治化」或已不可避免，只是獲益的可能並非民主黨，而是共和黨。



特朗普在聲明中表示，「這是起訴不當行為、司法系統的武器化以及激進左翼民主黨人的攻擊。」「他們非常不希望我在2024年競選總統，尤其是根據最近的民意調查，他們同樣會在即將到來的中期選舉中採取任何措施阻止共和黨和保守派。」

《華盛頓郵報》記者邦普（Philip Bump）分析，特朗普的論述前提基於三點：第一，FBI的搜查由民主黨主導；第二，民主黨害怕特朗普2024年捲土重來再選總統；第三，民主黨希望挫傷共和黨在中期選舉的銳氣。不過邦普認為，這三點都站不住腳。

首先，該報曾引述知情人士稱，FBI特工當時正在進行法院授權的搜查，因為他們調查有關運往海湖莊園的機密文件涉及潛在不當處理。若FBI無法取信於聯邦法官而拿到搜查令，民主黨是不能隨便推動FBI展開搜查行動。

至於有關阻止特朗普角逐2024年大選方面，在最近的民意調查中，特朗普的全國支持率仍落後拜登3個百分點。對民主黨人來說，特朗普或許反而是他們最想看到的共和黨對手。

邦普認為，民主黨想借此事打擊共和黨的說法更是難以想像，搜查海湖莊園很可能反傷民主黨，例如困難重重的支出法案終獲國會通過，令拜登聲望提振，但有關新聞已即時被FBI這件事蓋過，反而不能利好民主黨支持度。