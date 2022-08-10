日本改組內閣林芳正留任外相　象徵與華關係「裂痕」與「變數」？

日本首相岸田文雄8月10日對內閣進行改造，外務大臣林芳正得以留任，後者因曾任日中友好議員聯盟會長而被視為親華派，但亦有人提出不同看法。



現年61歲的林芳正於美國哈佛大學畢業後，1995年首次當選山口縣參議員，之後連任多屆，期間曾擔任防衛大臣、農林水產大臣及文部科學大臣等職務。他在2021年8月改為參選眾議院，成功在山口選區獲勝。他被視為岸田派的第二號人物。

林芳正2012年曾競選自民黨總裁，並表明有意擔任首相，但最終在總裁選舉票數墊底，敗給安倍晉三。

林芳正出身於政治世家，父親林義郎曾任厚生大臣及財相等官職，以及日中友好會館會長等，祖父林佳介在二戰時代擔任眾議員。

2017年8月26日，在日本京都，時任中國文化部部長雒樹剛（左）、時任日本文部科學大臣林芳正（中）、時任韓國文化體育觀光部長官都鍾煥合影。第九次中日韓文化部長會議26日在2017年「東亞文化之都」日本京都召開。時任中國文化部部長雒樹剛、林芳正、時任韓國文化體育觀光部長官都鍾煥出席會議。（新華社）

林芳正與林義郎都曾任日中友好議員聯盟會長，曾祖父林平四郎與孫中山有深厚淵源。

在美國政治界有廣泛人脈的林芳正，在當地政壇也被視為「親中派」。他本人則強調自己「知華而不媚華」。

《讀賣新聞》2021年11月11日報道，首相岸田文雄11月5日打電話給前首相安倍晉三告知新的人事安排，但安倍晉三並不贊成。安倍認為林芳正是中日友好議員聯盟會長，成為外相是對外發放錯誤訊息。

東盟：圖為2022年8月4日，（左至右）日本外務大臣林芳正、韓國外交部長朴振、柬埔寨外交大臣布拉索昆、中國外長王毅在柬埔寨首都金邊出席東盟與韓中日「10+3」外長會議。（AP）

《讀賣新聞》引述外務省幹部指，林芳正不僅了解中國，也很了解自己留學過的美國，熟知這2個對日本外交來說最重要國家的林芳正適合當外相。除了正面看法，也有人對林芳正持不好的評價。

《讀賣新聞》立場中間偏右，也是保守主義與親美主義的報章。

時任日本經濟產業大臣的萩生田光一（左一）、外務大臣林芳正（左二）2022年7月29日訪美期間，與美國務卿布林肯（右二）及商務部長雷蒙多（右一）會面。岸田文雄政府8月10日改組內閣，萩生田光一成為自民黨政務調查會長。（AP）

產業經濟新聞社旗下晚報《夕刊富士》8日以「政界屈指的親中派」形容林芳正，又稱他留任外相是地雷。這間媒體9日引述作家門田隆將稱，林芳正被視為親中派，理由不僅是擔任外相前一直是日中友好議員聯盟會長。

與《夕刊富士》同屬一個報系的《產經新聞》是立場右派的日本報章。

門田隆將談道，他2021年與中國外長王毅通話後積極表示日本的優勢是能夠與中國和美國兩方交談，因此惹怒華府。日本前首相安倍晉三遇刺身亡、台灣副總統賴清德赴日弔唁之際，又以「你所說的人物」形容賴清德。

門田隆將也說到，林芳正在美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台前不發表評論，即使中國5枚導彈掉落日本專屬專屬經濟區，他還是說，日本始終對與中方對話持開放態度。

圖為2022年8月10日，日本首相岸田文雄（第一排中）率領新一批內閣成員在首相官邸合照。第一排左二是留任外務大臣的林芳正（AP）

另有專家認為，林芳正留任，也體現了岸田想繼續與中國保持對話關係的考量，因為林芳正被認為是目前日本政壇的「知中派」代表人物，他曾經接替父親林義郎，出任日中議員友好聯盟會長。但是在最近舉行的東亞峰會外長會議上，林芳正因為積極參與七國外長對台灣問題的干涉，遭到了中國的強烈抵制與批判，原本要舉行的中日外長會談也被取消，令林芳正與中國的關係，也出現了一定的裂痕與變數。