右翼防衛大臣岸信夫被替換　岸田政府對華政策生變？

參議院選舉塵埃落定後，日前岸田文雄主導改組了內閣和自民黨高層人事。通常，內閣防衛大臣、外務大臣、官房長官、財政大臣以及自民黨副總裁和幹事長被認為是最為關鍵的六大職位。這些職位的人事變動是觀測政策變動的風向標。



而根據8月9日晚公布的內閣成員名單和8月10日上午公布的自民黨高層人事名單，除了防衛大臣岸信夫被替換，其他外務大臣等五大關鍵職位均未進行人事更迭。岸信夫是前不久被當街槍殺的日本前首相安倍晉三的弟弟，此番岸信夫被替換到底是出於何種因素考量？

岸信夫被撤換的四種考量

一種說法是安倍遇刺對日本政壇的震撼還沒有終結。超過80%的日本受訪者，不滿日本的政黨和議員沒有解釋清楚他們和「統一教」的關係。在8月6日宣佈要對內閣改組的時候，日本首相岸田文雄就明確要求，所有內閣成員必須公布與「統一教」的關係。而岸信夫與安倍一樣，同與「統一教」也有撇不清的關係。他承認，「統一教」成員協助過他的選舉活動。在這樣的背景下，岸信夫必然被從防衛大臣的位子替換。

還有一種說法是，岸信夫的身體狀況很差，一段時間以來，岸信夫拄着拐走路，近期岸信夫常使用輪椅移動。5月在國會答辯時並沒有按照慣例站着答辯，而是坐着。6月21日出訪柬埔寨時，全程坐輪椅。岸信夫的身體素質不適合擔任防衛大臣，因此被替換。

也有聲音認為，岸信夫作為安倍晉三的弟弟能夠擔任防衛大臣是安倍家族的安排，由於安倍無子嗣，安倍母親安倍洋子考慮由岸信夫的兒子繼承家族政治遺產，第三代的培養需要時間，岸信夫進入政界屬於家族影響力過渡方案。而由於他本人在日本政界的時間短、影響力有限，在安倍突遭遇不測之後，被替換很正常。

圖為6月12日，中日防長在新加坡舉行會議。那時岸信夫關節疾病惡化需要坐輪椅代步，患病成為岸信夫被撤換的一個理由。（日TV Youtube截圖）

還有分析認為，岸信夫的政治立場極右，和安倍一樣他們的對華強硬立場和岸田文雄的立場常常有矛盾之處。安倍還在世時，岸田文雄就常常抱怨他們的反華喇叭調子太高。安倍去世後，岸田文雄拿下岸信夫的防衛大臣職位，是重掌對華外交政策基調的產物。

以上的分析都有一定的道理。也許是各項因素綜合決定了岸信夫的被替換。

不過在觀察人士看來，岸信夫的防衛大臣職位被替換，和岸田政府希望掌握內外政策的初衷有關，但日本的對華政策並不因為撤換岸信夫而有大的改變。

右翼勢力不降反增

整體上看，此次人事改組，有兩大特點。

其一，岸信夫替換後，內閣裏的右翼勢力並沒有減弱，反而有所增強。

岸信夫並沒有被岸田文雄拋棄，而是換了個職位，由防衛相轉任安全擔當方向的首相助理，今後仍將在防衛費增長的討論及年底制定《國家安保戰略》等文件中發揮重要作用。

新任防衛大臣濱田靖一，早年曾經留美，早在1998年曾出任小淵內閣的防衛副大臣。2008年出任在麻生內閣防衛大臣，屬於無黨派人士。有人認為他作為資深防衛專家會在對華問題上秉持建制派的温和謹慎。也有聲音認為他和自民黨內大佬石破茂等一起訪問台灣，在右傾成為政治風潮的情況下，幾乎人人都希望以反華攫取政治資本，濱田靖一的對華態度不可能一如既往温和。

新任防衛大臣濱田靖一，早年曾經留美，早在1998年曾出任小淵內閣的防衛副大臣。2008年出任在麻生內閣防衛大臣，屬於無黨派人士。（AP）

新的經濟安保大臣高市早苗和岸信夫一樣屬於極右翼政客，曾多次參拜靖國神社。此前擔任自民黨政調會長期間推動了在國會通過譴責中國人權問題的決議案，主張日本與台灣建立安全保障合作機制，公開聲稱若台海發生衝突日本必參與。高市從自民黨政調會長的職位進入內閣，等於從幕後走上前台，說明岸田希望進一步發揮其反華右翼的作用。「經濟安全保障大臣」是岸田文雄2021年10月首次組閣時新設的一個職位，目的是重視經濟安全，可以想象高市早苗上任後，日本經濟上對華的防範和對抗事件只多不會少。

關鍵職位均未改變

其二，此次人事改組與其說是岸田文雄試圖主導日本政壇的產物，不如說是岸田文雄在各方勢力的擠壓下，力求政局穩定的產物。

核心人員上，內閣中，官房長官松野博一、外務大臣林芳正、財務大臣鈴木俊一均留任，新換上的防衛大臣濱田靖一屬於無派別人士，在最核心的決策圈，各派閥實力對比保持了相對的穩定。

2021年10月岸田第一次組閣時，安倍派和竹下派各佔據了4個名額，麻生派、岸田派和無派系議員各有3人，二階派2人。

此次第二次組閣，岸田派4人，麻生派4人，茂木派3人，二階派2人，安倍派4人。自民黨內大派閥佔據的名額比例幾乎未變。此次改組內閣，本質上是自民黨內大派閥人員的一次微調。

在自民黨高層，絕對核心的副總裁麻生太郎以及幹事長茂木敏充都繼續留任。其他7個自民黨高層職位，國對委員長高木毅、幹事長代理梶山弘志、組織運動本部長小淵優子都繼續留任。

有變化的是四個位置，政調會長由安倍派的高市早苗（進入內閣）換成了安倍派的萩生田光一，這一職位等於在安倍派內部流動。

能夠體現岸田意志的是啟用森山裕擔任選對委員長，森山是自民黨內最小派閥森山派（7人）的會長，被日本媒體廣泛認為是旨在拉攏黨內非主流派。

安倍晉三逝世：2022年7月14日，有民眾在東京自民黨總部外悼念遇刺身亡的前首相安倍晉三。（AP）

森山出任選對委員長後，過去的選對委員長遠藤利明轉任總務會長，遠藤利明無派系，他和岸田文雄在同一屆眾院選舉中首次當選，兩人關係良好。在2020年與2021年的總裁選舉中擔任岸田陣營的選舉對策總部長。

起用曾出任安倍內閣總務大臣的石田真敏出任自民黨宣傳部長。石田真敏曾獲安倍重用，但是屬於無派別人士。

可見，在自民黨內部，自民黨內高層，關鍵核心人員沒變，次要核心人員除了一個在安倍派內流動，齊其餘三個均未無派別人士。和岸田文雄相關的僅僅是無黨派人士和岸田關係較好。

岸田無力主導政策大變

岸田文雄無法在內政人事變革上體現個人意志，和岸田所在的岸田派是自民黨內的小派別有關。自民黨內派別林立，大的派別有八個。岸田文雄所在的岸田派人員僅有50多人，安倍派的核心安倍雖然去世，但是安倍派人數多達90多人影響力仍在。岸田2021年能擔任首相離不開安倍派的助力，未來能否長期執政也要看安倍派的臉色。安倍去世後，安倍派未來的發展動向才是影響日本政壇的核心因素。

岸田文雄雖然是首相，但是岸田本人能量有限。從安倍派此次在內閣中仍然得到重用，以及岸信夫被拿下防衛相後仍然是首相助理看，此次改組內閣根本不是岸田文雄隨心所欲增強個人影響力的一次改組，因此也談不上內政外交的大改變。