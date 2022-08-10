王毅就台海局勢新動向提出「三個警惕」

中國國務委員兼外長王毅近日在與蒙古國、韓國、尼泊爾外長接觸中，針對台海局勢新動向闡明中方立場，強調要警惕三個危險動向。

王毅表示，美國會眾議長佩洛西竄訪中國台灣地區，已被證實是一場徹頭徹尾的政治挑釁。此舉嚴重違反美方作出的承諾，嚴重侵犯中國的主權。中方從捍衛自身的主權和領土完整出發，從維護不干涉內政這一國際關係基本準則出發，從真正維護好台海的和平穩定出發，當然要做出必要和堅決的反制。

王毅指出，這次竄訪也已被證明是一場徹頭徹尾的政治鬧劇。佩洛西的表演只會使國際社會更加認清美霸權霸凌的本質，只會讓各國堅持一中政策的共識更加牢固，只會使中國人民更加團結一心，堅定不移推進國家統一大業。

王毅說，台海形勢目前還在發展，我們尤其要警惕三個危險動向：

一是警惕美國不甘心失敗，糾集一些夥計拱火澆油，加大地區軍事部署，推動形勢進一步升級，圖謀製造新的更大危機。

二是警惕「台獨」勢力誤判形勢，不自量力，繼續加緊內外勾連，在分裂國家和民族的道路上一意孤行，愈走愈遠。

三是警惕一些國家的政治人物罔顧是非，跟風炒作，甚至企圖藉機效仿，進行政治表演，謀取政治私利。這將嚴重破壞與中國交往的政治基礎，嚴重衝擊聯合國憲章和二戰後國際體系。

王毅說，中國政府正式發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，全面闡述了台灣問題的歷史經緯和政策主張，旨在正本清源，向世界發出最權威的聲音。我們願與熱愛和平、主持公道的各國朋友們一起，堅決反對一切干涉中國內政的言行，堅決抵制一切破壞台海和平的冒險動向，共同守護好一個中國原則，共同捍衛聯合國憲章宗旨原則，共同維護地區穩定與世界和平。