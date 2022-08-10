特朗普就商業交易民事調查接受檢方訊問：我什麼都不會答

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯作川普）在當地時間8月10日稱他10日就其商業行為的民事調查接受宣誓訊問。他當天上午9時前抵達紐約州總檢察長辦公室。



美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯作川普）2022年8月10日前往指定地點，就其商業交易的民事調查接受宣誓訊問。圖為他的車隊當天上午抵達抵達一棟辦公大樓時，保安人員在觀察周圍環境。（AP）

《華盛頓郵報》引述特朗普一份篇幅甚長的聲明稱，他否認有任何不當行為，又指控美國政府不公平地針對他，以及他會援引美國憲法第五修正案，拒絕回答問題。

美國憲法第五修正案（Amendment V）訂明：

非經大陪審團（Grand Jury）提起公訴，任何人不得受到死刑罪或可導致公民權被剝奪之罪的審判，在戰時或公共危急時發生在現役陸、海軍中或民兵中的案件不在此列。任何人不得因同一罪行而兩次被置於有可能喪生或受體罰的處境；也不得被強迫在任何刑事案中作不利自己的自證；不得不經法律正當程序而被剝奪生命、自由或財產；非有合理補償，私有財產不得充作公用。 美國憲法

調查由紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）率領。她指特朗普未如實申報其名下如大樓、高爾夫球場等資產的價值，以獲取貸款、保險和土地捐贈的稅收減免。

詹樂霞的辦公室5月稱調查已接近尾聲，調查人員已收集到大量證據，可支持對特朗普、他的公司，或兩者都採取法律行動。

她4月7日要求紐約州一家法院下令對特朗普處以民事的蔑視法庭罪，因為他未能交出此前被傳喚的、與特朗普集團商業行為有關的文件。6月14日，紐約州最高法院駁回特朗普的上訴，他須就其商業行為的民事調查進行宣誓作證。

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯作川普）在美東時間8月10日稱他10日就其商業交易的民事調查接受宣誓訊問。圖為他在美國東部時間10日上午離開特朗普大樓往紐約州總檢察長辦公室時，望向在場守候的記者。（AP）

此事發生在美國聯邦調查局（FBI）8月8日晚突擊搜查他位於佛羅里達州的私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago）之後。搜查是司法部調查的一部份。部門在調查在任總統期間衍生的紀錄部份失去。它們本應全數交予國家檔案館（National Archives）編目。