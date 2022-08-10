FBI突擊搜查特朗普海湖莊園後　「侵粉」呼籲發動「內戰」

美國聯邦調查局（FBI）8月8日晚突擊搜查前總統特朗普（Donald Trump，又譯作川普）在佛羅里達州的私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago）。美媒8月10日稱，在一些支持特朗普的網上論壇中，有用戶呼籲特朗普支持者準備好發動「內戰」。



全國廣播公司（NBC）8月10日稱，有人在這些網上論壇呼籲民眾前往海湖莊園示威。

報道提及，因參與2021年1月6日衝擊美國國會事件而等待判刑的Tyler Welsh Slaeker，是其中一個發文提及「內戰」的網上論壇用戶。

內文提及，調查組織推進民主組織（Advance Democracy）2021年12月發表報告，指他們發現Tyler Welsh Slaeker在支持特朗普的網上論壇TheDonald上，用名為bananaguard62的帳戶發文。bananaguard62在8月8日晚上於一篇帖文下發問道：「目前我們不是正處於冷內戰嗎？」

Last night, I posted a screenshot of top replies on TheDonald about the Mar a Lago raid, almost all of them violent.



One user, bananaguard62, referenced a "civil war."



Well, it turns out bananaguard62 is Tyler Welch Slaeker, awaiting sentencing for storming the Capitol on 1/6. pic.twitter.com/wntNmjrgHX — Ben Collins (@oneunderscore__) August 9, 2022

美國有線新聞網絡（CNN）記者奧沙利文（Donie O'Sullivan）8月9日在Twitter發文指，根據「數據礦工」公司（Dataminr）的數據，在FBI突擊搜查海湖莊園的消息傳出後，8月8日晚Twitter上提及「內戰」的推文數量激增。他指在8月8日晚的高峰期時，Twitter上每分鐘增加約80條提及「內戰」的推文，是正常數量的10倍。