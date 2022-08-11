倫敦多處污水樣本驗出小兒麻痺病毒　當局呼籲兒童接種疫苗

英國衛生部門8月10日指，倫敦多個地區的污水樣本驗出小兒麻痺病毒，雖然目前未有感染個案，當局仍呼籲家長為1至9歲的兒童接種加強劑疫苗。



美聯社報道，英國衞生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）最近在倫敦8個地區的污水樣本內驗出源自口服小童麻痺症疫苗的病毒，顯示病毒可能由數名人士組成的密切網絡傳至其他地方。

倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）小兒麻痺症專家奧賴利（Kathleen O'Reilly）指，當地發現的病毒在基因上與美國及以色列最近發現的個案相關，稱有需要進一步調查，研究兩者的關係。

當局表示目前未有錄得任何感染個案，而且大規模傳染寬風險非常低，不過為了安全起見，決定為1至9歲兒童提供疫苗，提升保護力及阻止病毒進一步散播。另外亦會擴大污水監測範圍，至倫敦及全國多地最少25個地點。

倫敦的小兒麻痺症疫苗接種率雖達90%，惟仍然低於全國95%的水平。倫敦帝國學院的疫苗流行病學專家格拉斯利（Nicolas Grassly）認為，如果小兒麻痺病毒持續散播，因此有需要確保兒童已接種疫苗。

格拉斯利同時指出，注射式疫苗在阻止病毒傳播的效用比口服式疫苗遜色，指當局或需重出引入口服式疫苗消滅病毒。