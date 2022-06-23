英國40年內首次發現小兒麻痺病毒　新冠疫情可令小兒麻痺意外爆發

英國在倫敦多個污水樣本中，發現小兒麻痺病毒，引起高度關注。這是英國自1984年以來，接近40年首次發現小兒麻痺病毒可能傳播的跡象，憂慮病毒可能已在社區隱藏傳播開去。



這次發現的發現小兒麻痺病毒，是疫苗衍生株第2型小兒麻痺病毒（vaccine derived poliovirus2，VDPV2），事件已向世界衛生組織（WHO）通報。

所謂第2型小兒麻痺病毒，是指舊式的小兒麻痺疫苗使用的病毒。小兒麻痺疫苗在1950年代發明並開始接種，其中分為注射型及口服型。口服型疫苗利用減毒病毒不會入侵神經但仍可以在腸道繁殖的特性，引起免疫反應。由於口服型疫苗生產價格低廉，深受發展中國家的歡迎。

圖為2018年8月，巴西里約熱內盧，醫護人員正使用口服型小兒麻痺疫苗接種。（AP）

但口服型疫苗由於使用的是活病毒，有機會排出體外造成污染。部分病毒會因基因變異增強毒性，成為疫苗衍生病毒株。若感染未曾接種疫苗的人，可能會引發真正的小兒麻痺症，因此部分先進國家已棄用口服型疫苗。

小兒麻痺症又稱脊髓灰質炎，部分患者會出現漸進的肌肉萎縮症，造成永久的四肢變形甚至殘廢。

儘管英國每年都會在污水中測出一些無關的小兒麻痺病毒，但這是當地自1984年來，首次在數月間重複發現同一種病毒。經基因檢查相信來自北部和東部社區，由於英國已棄用口服型疫苗多年，因此懷疑病毒來自其他國家的人，且可能已在社區隱藏傳播。

疫情打亂幼童接種

專家表示，受新冠疫情的影響，小兒麻痺有機會在英國捲土重來。加拿大沙斯卡寸旺大學（University of Saskatchewan）病毒學家拉斯穆森（Angela Rasmussen）指出，疫情打亂了很多幼童接種疫苗的日程。

在2016 年，全球僅記錄了4個國家數十宗的小兒麻痺病例。但自 2019到2020年，全球病例超過1000倍，分佈在近30個國家。

小兒麻痺疫苗在出生後一年內便需接種，並在往後補打多針加強劑。病毒一般不會對已接種疫苗的人造成影響，但可對未接種疫苗的人，特別是幼童造成感染和嚴重傷害。