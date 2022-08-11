為蘇萊曼尼報仇？美控企圖謀殺博爾頓伊朗斥荒謬　傳下個目標是他

美國司法部8月10日起訴伊朗革命衛隊一名成員涉嫌密謀殺害特朗普政府的國家安全顧問博爾頓（John Bolton）後，伊朗否認指控並批評斥毫無根據且荒謬。美媒引述消息稱，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也被列入暗殺名單。



根據司法部，伊朗革命衛隊聖城軍指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）2020年1月在伊拉克巴格達機場附近遭美軍空襲身亡後，革命衛隊成員普薩菲（Shahram Poursafi）向某人支付30萬美元，僱請對方在馬里蘭州（Maryland）及華盛頓哥倫比亞特區（Washington, D.C）殺死博爾頓。

美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）其後發聲明稱：「若伊朗攻擊我們的任何公民，包括持續或曾為美國效力的人，將面臨嚴重後果。」

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）則表示：「伊朗強烈警告，不要以這些荒謬和毫無根據的指控為藉口對伊朗公民採取任何行動」。

美國新聞網站Axios在10日還引述接近蓬佩奧的消息人士稱，司法部直接向蓬佩奧證實，他是普薩菲準備攻擊的目標之一。普薩菲開價100萬美元刺殺蓬佩奧。