金與正稱朝鮮疫情源頭是韓國不排除報復　韓統一部：言論無禮

朝鮮領袖金正恩8月10日宣布戰勝新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），其胞妹兼勞動黨中央委員會副部長金與正10日指責韓國把病毒傳入朝鮮，且不排除對韓採取強硬報復手段。韓國統一部副發言人11日表示，朝方發表毫無根據的言論，對韓方作出無禮且具威脅性的發言，韓方對此深表遺憾。



韓國統一部稱，政府不會預判朝方今後的行動，但將密切關注朝方動向，應對一切可能發生的情況。

對於金與正在提及金正恩曾經發高燒一事，令外界猜測金正恩或曾感染新冠病毒。韓統一部對此表示，沒有可提供的官方資訊。

韓國聯合參謀本部公報室室長金俊洛11日亦就金與正提及報復措施一事表示，軍方正保持堅固的戒備狀態，以應對多種可能性。

金與正10日參加由金正恩主持的全國緊急防疫會議時稱，韓國透過宣傳單張將病毒傳到當地：「前線附近地區是最初的爆發點，我們對此深感憂慮，並且不得不懷疑是韓國所為，因此我們認為，病毒就是透過這些物品傳入朝鮮。」

她又說，「透過這些科學觀點，我們得出的結論認為，不能對韓方持續將垃圾流入朝鮮的事束手旁觀。我們必須對此作出強硬回應，採取報復手段。」「如果敵人將病毒傳入我國的危險行為仍持續不斷，除了病毒外，我們會連同韓國當局一起消滅。」