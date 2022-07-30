朝鮮戰勝節金正恩率眾唱國歌　李雪主「真情流露」激動落淚

朝鮮7月27日盛大慶祝「戰勝節」69周年，傘兵大秀空降特技，直接降落在表演舞台。不過當全體高唱朝鮮國歌時，金正恩被拍到眼神渙散，反倒是一旁的夫人李雪主，跟着大家唱到情緒激動，還當眾落淚。



戰機翱翔天際尾翼拉出長長彩煙，朝鮮平壤昏黃的天空下，出動國旗顏色的戰機大秀軍事肌肉，還有傘兵掛着國旗一躍而下，官媒釋出慶祝「戰勝節69週年」超盛大活動影片，不過吸引眾人目光的還有她。

豆大淚珠從臉頰上滑落，朝鮮第一夫人李雪主眼眶泛紅，在軍政官員們的左右熱情齊唱國歌，不少人同樣情緒激動。反觀站在一旁的金正恩，卻是不時閉眼，眼神渙散看起來昏昏欲睡，不過發表演說一站到台上宛如不同人。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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朝鮮領導人金正恩：「美國雙重標準誤導我國部隊，又進行威脅國家安全的聯合軍演，就如所說的是強盜的行為。」

金正恩怒批美國抹黑，甚至吹噓自家的核子武器，強調軍隊已經做好萬全準備來對抗敵人。朝鮮領導人金正恩：「如果認為可以，破壞我們部分的軍事力量，完全是胡說八道，尹錫悅政府和軍隊將會被殲滅。」

韓國總統府發言人姜仁仙（音譯）：「（朝鮮）發表對政府威脅性言論，對此感到十分遺憾。」金正恩直接點名南韓總統尹錫悅，被外界視為可能將進行第七次核試驗的徵兆。

【同場加映】金正恩再亮相向國寶級主播李春姬送豪宅 韓媒：平壤風水寶地（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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