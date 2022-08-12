愛沙尼亞及拉脫維亞分別退出中國中東歐合作機制

撰文：李秀坤
出版：更新：

愛沙尼亞（Estonia）及拉脫維亞（Latvia）政府8月11日分別宣布，退出中國中東歐國家合作機制，連同早前作出同樣決定的立陶宛（Lithuania）在內，波羅的海三國全數退出有關機制，亦令規模縮小至14+1。

美國政治新聞網站Politico報道，愛沙尼亞政府的聲明指，該國在2月峰會後就再沒有出席任何會議，並決定不再參與有關合作平台，但會繼續推動與中國建立具建設和實用關係，當中包括符合有章有循的國際秩序和人權等價值的情況下，促進歐盟和中國關係。

拉脫維亞外交部同日宣布類似決定，稱根據當地目前外交和貿易政策的優先次序，拉脫維亞停止參加該機制，不過仍會在互相尊重、遵守國際法、人權、國際秩序等議題上，推動歐盟與中國之間的合作。

中國中東歐國家合作機制在2012年成立，波羅的海三年同年加入，規模一度在2019年擴大至17+1。立陶宛外長蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）指出，該國退出前，有關機制已是多餘，而且導致分裂，因此應以「歐盟27國+1」形式代替。

另外有消息指，歐盟輪任主席國捷克或可能成為下一個退出有關機制的國家。

愛沙尼亞情報機構報告指控中國進行脅迫外交愛沙尼亞總理促西方聯手以單一項目抗衡中國「一帶一路」愛沙尼亞報吿指中國科技構成全球安全威脅　中方：強烈不滿
愛沙尼亞
拉脫維亞
立陶宛
中歐關係
你可能感興趣