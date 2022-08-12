愛沙尼亞及拉脫維亞分別退出中國中東歐合作機制

愛沙尼亞（Estonia）及拉脫維亞（Latvia）政府8月11日分別宣布，退出中國中東歐國家合作機制，連同早前作出同樣決定的立陶宛（Lithuania）在內，波羅的海三國全數退出有關機制，亦令規模縮小至14+1。



美國政治新聞網站Politico報道，愛沙尼亞政府的聲明指，該國在2月峰會後就再沒有出席任何會議，並決定不再參與有關合作平台，但會繼續推動與中國建立具建設和實用關係，當中包括符合有章有循的國際秩序和人權等價值的情況下，促進歐盟和中國關係。

拉脫維亞外交部同日宣布類似決定，稱根據當地目前外交和貿易政策的優先次序，拉脫維亞停止參加該機制，不過仍會在互相尊重、遵守國際法、人權、國際秩序等議題上，推動歐盟與中國之間的合作。

中國中東歐國家合作機制在2012年成立，波羅的海三年同年加入，規模一度在2019年擴大至17+1。立陶宛外長蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）指出，該國退出前，有關機制已是多餘，而且導致分裂，因此應以「歐盟27國+1」形式代替。

另外有消息指，歐盟輪任主席國捷克或可能成為下一個退出有關機制的國家。