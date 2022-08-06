立陶宛議長：願與歐盟國家議長一同訪台　沒人可恫嚇民主往來

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西及波洛西）2日晚訪問台灣。立陶宛國會議長奇米利特-尼爾森6日稱這對民主世界來說重要的訊號，有助各國發展與台灣的關係。她稱有意與歐盟國家國會議長討論一同訪台。



奇米利特-尼爾森（Viktorija Čmilytė-Nielsen，前譯奇米莉特-尼爾森）對立陶宛通訊社（ELTA）稱佩洛西佩洛西的歷史性訪台之行吸引全世界民主政體關注、感動人心。

台媒6日引述她稱，近期有意在與其他歐盟國家國會議長會面時討論一同訪台的可能性，「這將是重要一步」。她強調說，沒人可恫嚇或妨礙民主社會彼此往來。

台灣曾邀立陶宛國會議長奇米莉特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）於疫情緩和後訪台。（Facebook＠Viktorija Čmilytė-Nielsen）

台灣立法院長游錫堃7月21至23日率團訪立，期間與奇米利特-尼爾森會晤，並邀請她出席預定9月舉行的駐台經貿代表處開幕儀式。立陶宛國會外交委員會主席Laima Andrikienė稱，不排除到時有部長級官員到台出席。

媒體《眾焦台灣》（Focus Taiwan）立陶宛經濟與創新部政務次長內柳普西埃內（Jovita Neliupšienė）7月23日稱，政府有意在9月12日為代表處揭幕。

值得留意的是，至少在佩洛西3日在台展開正式訪問行程前，立陶宛是唯一一個有部長級以上官員對她訪台明確表示歡迎的歐洲國家。