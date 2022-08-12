愛沙尼亞及拉脫維亞退出中國中東歐合作機制　下一個是誰？

愛沙尼亞（Estonia）及拉脫維亞（Latvia）政府8月11日分別宣布，退出中國-中東歐國家合作機制。立陶宛8月11日稱中國中東歐國家合作機制應被取代，而美國則對兩國的決定表示支持。



在愛沙尼亞和拉脫維亞宣布退出後，連同早前作出同樣決定的立陶宛（Lithuania）在內，波羅的海三國全數退出中國中東歐國家合作機制。這令機制的規模由17+1，縮小至14+1。

China's 17+1 format was already redundant and divisive long before Lithuania quit. Latvia and Estonia are now closing the door too. 14+1 should be replaced with EU27+1. — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) August 11, 2022

立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）8月11日在Twitter上發文稱：「早在立陶宛退出之前，中國的17+1機制已是多餘和分裂的。愛沙尼亞及拉脫維亞現在也正把門關上。14+1機制應被歐盟的27+1取代。」

美國國務院發言人帕特爾（Vedant Patel）8月11日說：「我們尊重並支持愛沙尼亞及拉脫維亞不再參與（中國中東歐國家合作機制）的主權決定。」

俄衛網8月12日稱，帕特爾稱：「我們將繼續積極支持愛沙尼亞及拉脫維亞兩國，為令波羅的海國家成為更加穩定和繁榮的區域所作出的努力。」

捷克地標：圖為2022年7月14日，途人走在布拉格舊城廣場（Old Town Square） ，他們的身後是泰恩教堂。（Getty）

下一個是誰？

繼波羅的海三國後，外界在猜測下一個退出機制的國家是哪個。

捷克國會外交事務委員會5月中一致通過一項決議，要求國家退出16+1機制，決議其後提交予捷克外交部和政府處理。

半島電視台6月8日稱，捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）透過發言人對他們表示，即使10年時間已過，16+1機制的主要倡議，包括經濟外交、大規模投資、以及互利貿易的承諾也沒實現。報道指，捷克正考慮退出機制。

捷克參議院外交委員會主席菲舍爾（Pavel Fischer）8月11日在Facebook發文稱，捷克加入這機制是嚴重政治錯誤，他呼籲捷克政府趁愛沙尼亞及拉脫維亞退出機制時，趁機退出，而非繼續在戰術上保持沉默。

什麼是17+1

中國中東歐國家合作機制在2012年4月26日成立，規模一度在2019年擴大至17+1。

目前中國中東歐國家合作機制的成員國有阿爾巴尼亞、波斯尼亞—黑塞哥維那、保加利亞、克羅地亞、捷克、希臘、匈牙利、北馬其頓、黑山、波蘭、羅馬尼亞、塞爾維亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、中國。

根據中國中東歐國家合作機制的網站，中國中東歐國家合作機制是中國和中東歐國家以傳統友好為底色，基於合作共贏、共謀發展的共同意願攜手打造的跨區域合作平台。網站稱，自成立以來，機制聚焦務實合作，已建立起以領導人會晤機制為引領，涵蓋經貿、文化、教育、青年、農業、旅遊、科技、衛生、智庫、地方等多領域的合作架構。