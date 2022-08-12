美媒：習近平擬11月外訪東南亞　期間與拜登會談

《華爾街日報》8月12日引述消息人士報道，中國國家主席習近平計劃在11月出訪東南亞，並與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會談。



報道提到，今次可能是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發近三年以來，習近平首次出訪海外，亦是拜登上台之後，兩人首次會面。

消息人士指，習近平可能在11月15至16日印尼峇里島參加二十國集團（G20）峰會，之後轉到泰國曼谷訪問，並出席亞太經濟合作組織（Asia-Pacific Economic Cooperation）峰會，因此各方正考慮安排他與拜登在其中一個峰會期間會談。

對於有關消息，白宮拒絕評論，有官員指，美中領袖早前通話時，同意舉行面對面會談的可能，但該名官員沒有透露細節。中國外交部則稱，北京方面支持印尼和泰國主辦峰會，並願意與各方合作，為峰會取得正面成果。

習近平對上一次外訪已經是2020年1月，當時他國事訪問緬甸，不過中國之後因為疫情而關閉邊境。而在今年7月，他曾短暫訪港，出席香港回歸25周年慶祝活動。有中國官員及外交專家認為，如果習近平出席G20峰會，將象徵中國為實施數年的嚴格防疫措施鬆綁。