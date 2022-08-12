北戴河會後中共二十大前　習近平會訪問沙特嗎？

據《衛報》報道，中國國家主席習近平將於下周訪問沙特阿拉伯，這將是2020年1月新冠疫情爆發後習近平首次出訪其他國家。沙特阿拉伯正在準備盛大的歡迎儀式，預計習近平將訪問首都利雅得、港口城市吉達以及正在規劃中的新未來城。當局正計劃懸掛上千幅中文標語並接待數百名政要。不過中國外交部不予置評，表示關於習近平訪問沙特的媒體報道沒有訊息提供。

不少聲音認為此事難以置信。

中共高層一般在8月份前往北戴河度假。中國官方媒體的公開訊息顯示，自從7月31日，中國國防部舉行八一建軍節招待會後，習近平等中共高層未再以電視畫面、圖片等形式出現在公眾視野。由於北戴河度假或者會議並非公開官宣的日程，習近平的北戴河日程下周是否已經結束還是未知數。

北戴河度假的重要性在於，中共高層並不只是度假，還會在這期間商議重大問題，邊度假邊工作開會。習近平北戴河度假結束後的行程往往釋放重大信號。如果將如此重要的行程定為訪問沙特，不符合慣例。

中國正處於嚴峻的疫情之中，中共高層慣常的北戴河休假因而益發悄無聲息。（美聯社）

更為重要的是今年年內中共將舉行第二十次全國代表大會。此次會議將是中共人事變動的里程碑。中共人事換屆之後，2023年的兩會將是新一屆政府的全面人事換屆時刻。這些連環的人事變動塵埃落定之後，中國的各項政治外交日程才會進入全新的一個周期。本質上，目前是本屆政府的末尾低效時間，中國和其他國家達成任何重大共識，未來的落地執行都有待新一屆政府去推進。

在北戴河會議結束後、中共二十大召開前的敏感時刻，除非是重大事態，否則習近平出訪的可能性並不大。中國和沙特之間的關係是否到了必須此時訪問的地步備受質疑。

習近平2020年1月訪問緬甸之後，疫情兩年多來沒有出國訪問行程，無論是G20還是APEC，抑或是上合、金磚領導人峰會，習近平大多以視頻講話的形式參與。兩年多來邀習近平訪問的國家很多，中國會置其他國家於不顧，將習近平兩年多來的首次訪問定為沙特嗎？

習近平疫情以來之所以未出國訪問，原因在於疫情，出國訪問回國後所有相關人員均需要進行較長時間隔離觀察，較為不便。目前的全球疫情並沒有好轉到可以隨時出訪的地步。因此有分析認為習近平在敏感時刻，不顧疫情影響，前往沙特訪問的可能性較小。

美國總統拜登2022年7月15日抵達位於沙特阿拉伯（Saudi Arabia）紅海城市吉達（Jeddah）的阿薩拉姆王宮（Al Salam Royal Palace）與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面，兩人看來神情輕鬆，但未就能源增產達成共識。（AP）

不過也有觀察人士認為，中國外交已經進入了新常態，百年未有之大變局之下，慣例已經被多次打破，不能排除習近平訪問的可能。中國外交部並未闢謠或者否認習近平出訪消息是虛假的，或許習近平訪問沙特一事已經提上日程。

在觀察人士看來，如果中國不久後官宣習近平的沙特行程，絕對是重磅的消息。

眾所周知，沙特是能源大國。俄烏衝突以來，沙特未配合美國增加油氣產量，這是俄羅斯可以豪橫對歐洲一些國家斷氣斷油的關鍵。習近平如果在如此敏感的時刻前往沙特，穩定中沙能源合作的用意十分明顯。

或許中國通過俄烏衝突以及近來的台海危機意識到了事態的緊迫性，急於為中美或中歐關係惡化後可能遇到的鋪天蓋地制裁做好準備。能源是重大的國家發展驅動，俄羅斯的支持之外，抓住沙特則是更為穩妥的多重保險。

沙特和美國的合作是石油美元穩固的關鍵。這是過去的合作模式。在美國全面收縮中東佈局的大背景下，中東國家正在尋求新的出路。沙特拒絕在俄烏衝突中配合美歐，足以說明沙特並不滿足於停留在過去石油美元這種合作模式。

沙特和土耳其等國家一樣正在積極謀求加入中國主導的上合、金磚組織。這是重大的戰略變動。如果能夠同沙特這一中東大國構建緊密的合作框架，則是對解構美元霸權的進程的關鍵助推。中國不會放過這樣的機會。