遊泰國宜趁早？　政府擬要求外國旅客住酒店需付疫情前價格沒折扣

為加強協助觀光業復甦，泰國政府正計劃對飯店業者實施「雙重稅率」結構，外國遊客可能會付出較高費用，當地民眾則可繼續享受折扣。政府強調目的在維繫對外國遊客的「服務標準」，將儘速與飯店業者會商。



飯店低價搶客 政府：外國遊客應付更多

疫情讓曼谷、布吉島（台譯：普吉島）、蘇梅島等觀光聖地的住房率落在3成左右，業者持續以大幅度折扣吸引遊客。泰國政府副發言人黛蘇麗（Traisuree Taisaranakul）則表示，體育觀光部計劃對飯店業者實施雙重稅率政策，外國遊客可能需付接近疫情前的價格。

外國遊客到泰國旅遊，在住宿上可能沒有折扣優惠。

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黛蘇麗表示，「這是為了維持我們對外國遊客的費率和服務標準，而這會影響外界對泰國旅遊品牌的看法。」針對泰國國內遊客，將計畫繼續維持優惠價格，以維持國內旅遊的發展。

業者未馬上回應 當局擬速協商

不過，飯店業者對此提議並沒有馬上響應，政府則希望與泰國飯店協會（Hotel Association of Thailand）就雙重定價結構展開會商。

2022年估930萬國際遊客 僅疫情前四分之一

疫情重創泰國觀光，政府於陸續移除入境防疫限制救經濟，但是觀光業仍因前期蒙受大量損失陷入困境。泰國政府估計2022年將有930萬國際旅客來泰，但是與疫情前的2019年的4千萬旅客相比，仍有巨大差距。

政府是否有其他吸引國際遊客的計劃，目前尚不清楚；而飯店雙重定價策略會對在泰居住的外國人產生何種影響，也還待政府說明。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】