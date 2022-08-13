特朗普莊園起出多份「絕密文件」　美國保密分多少級？｜新聞教室

美國前總統特朗普（Donald Trump）為於佛州棕櫚灘的別墅遭聯邦調查人員（FBI）搜查，調查人員表示，他們在其中找到了11分的機密文件，其中包括列為絕密（Top Secret）的文件。



被搜出的文件當中有3份為保密文件（Confidential Document）、3份為機密文件（Secret Document）、4份為絕密文件（Top Secret Document）。FBI未有透露搜出的文件內容是什麼，美國《華盛頓郵報》引述消息人士指出，這次搜查與核武有關。

保密、機密及絕密是美國對文件保密的分級程度，絕密文件有着嚴格的限制，有保管規則及處理機制防止洩密。

圖為8月10日，特朗普位於佛州棕櫚灘的海茵莊園別墅遭FBI搜查，帶走文件。（AP）

不過除了這三個保密程度外，美國事實還有一個級別比絕密還重要，被稱為「SAR」（Special Access Required），特殊訪問許可的級別。這除了只有特定獲批准的人物才能查閱，查閱的場所亦有高度限制。

這些比絕密還重要的訊息一般被認為若不慎洩漏，將嚴重危害國家及人命安全。而這些訊息部分與核武相關，根據1954 年的《原子能法》，被歸類為受限制的核訊息永遠不會自動解密，只能由能源部長或由其指定人員解密，包括總統本人也無權公開。

美國國民雖然有權對部分保密的資訊進行查閱，但能接觸最高級別的機密文件的人相當少。情報機關雖然可以選擇把這些訊息公開，惟過程可以很邁長，往往需要很多個部門簽字確認。

現任總統通雖有權單方面解密部分材料，但一般很少使用該權力。特朗普在任期間曾披露過一些機密信息，如他在推特上曾發布了一張顯示伊朗太空設施受損的監控衛星圖像。